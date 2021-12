Como de película: La conmovedora historia de amor de Kurt Carrera y su pareja

El comediante del recordado programa "Morandé con Compañía", Kurt Carrera, contó su particular historia de amor en la que conoció a su actual pareja, Verónica.

De película parece el romance de Carrera con su novia, ya que de acuerdo a su relato que contó en un programa de TV+, cuando recién se conocieron, él se fue a Arica y se distanció de ella, aunque el amor seguía intacto.

"Nos separó la vida porque en el fondo no la veía en seis u ocho meses. De repente murió la flor por distancia (...) Seguí con mi vida, empecé a trabajar, tuve un hijo en Arica (con otra pareja), no funcionó", reconoció.

El primer reencuentro

Cuando se reencontraron en el norte de Chile por primera vez, luego de estar distanciados, Kurt tenía toda la intención de retomar su relación con ella. Sin embargo, Verónica tenía una dura noticia que darle: estaba comprometida para casarse.

"Yo me voy a estudiar, vuelvo a Arica y ella se está casando. Me la encuentro y todavía siento que brillaba algo por mí. Entonces le digo ‘mira, no te cases, ¿por qué te vas a casar?’; entonces dijimos juntémonos en un bar a las ocho del otro día, antes de casarse. Yo llegué al bar y ella no llegó", recordó.

"Al no llegar supe que ella decidió casarse con el otro y me quedé ahí. Entonces voy a mi casa y mi papá me dice ‘vámonos a la plaza a ver a los abuelos’. Me van a creer que va pasando el auto de la Vero casándose. Veo esta escena en cámara lenta, la veo pasar de blanco, hermosa, con el gil al lado y mi papá aplaudiendo: ‘¡Los novios!'", añadió entre risas.

Pasaron los años desde esa escena, y luego que Carrera se separara, se juntó con un amigo que los dos conocen. A él le pidió el número de teléfono de Verónica, y conversó con ella, quien le reveló que se encontraba separada en ese momento.

"La recuperé y está conmigo hasta ahora", cerró diciendo el comediante, que junto a su pareja ya llevan más de 12 años juntos y tienen dos hijos en común.

Todo sobre Famosos chilenos