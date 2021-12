De sus vacaciones en Dubái: Marité Matus comparte foto del recuerdo junto a Arturo Vidal

La influencer chilena Marité Matus, compartió en su cuenta de Instagram una foto del recuerdo, en donde aparece junto a su exmarido, el futbolista Arturo Vidal, y además el matrimonio de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo.

La imagen la subió la esposa de Pinilla, recordando en su cuenta de Instagram una publicación correspondiente al 2016, en donde aparece con todas las personas antes mencionadas disfrutando de Dubái.

Todo sobre Marité Matus

"Playita con los amiguitos" es la leyenda original del posteo de Gissella, el cual ella misma aprovechó de compartir a través de sus historias y etiquetar a Pinilla, Vidal y Matus.

Marité, tras notar que fue mencionada en la imagen en donde aparece abrazando por la espalda a Vidal, la reposteó también en sus historias.

Mira la historia

Historia de Marité Matus

Marité y Arturo Vidal

Conocido es que el quiebre matrimonial entre Marité Matus y Arturo Vidal se dio en buenos términos, y que ambos actualmente mantienen una cercana relación, la cual se ve fortalecida principalmente por los tres hijos que tienen en común.

En noviembre, la influencer respondió varias preguntas en su cuenta de Instagram, incluyendo una de su exmarido. Uno de sus seguidores le consultó sobre que es lo que siente "al ver jugar a Vidal".

Matus respondió directamente, señalando que lo que siente es "mucho orgullo, por su entrega, no conformarse y seguir luchando. Es un espectáculo y espero verlo jugar mucho tiempo más".

Recordemos que Marité y Arturo anunciaron el fin de su vínculo amoroso en 2019 y de su relación nacieron tres niños, el youtuber Alonso "Monito" Vidal, Elisabetta y Emiliano, quienes viven en Chile junto a Marité.

Revisa la historia

Historia de Marité Matus

La buena onda de ambos

En otra ocasión, en octubre, tras iniciar una dinámica de preguntas y respuesta Matus develó que su relación con el King actualmente es "de dos padres, que tienen 3 hijos en común y que siempre serán nuestra prioridad".

"Tenemos una relación sana, basada en el respeto y el cariño", añadió Marité en la primera historia. Luego que un seguidor elogiara cómo se lleva con Arturo, la influencer hizo una reflexión sobre cómo deberían llevarse los ex.

"Qué pena que esta situación (la buena relación que tiene con Vidal) no sea normal en nuestra sociedad, toda separación no es fácil, aprendamos a perdonar y normalicémonos que los ex también se pueden querer y tener una relación sana", fustigó.

"Por nuestros hijos todo, pensar en ellos y dejar el egoísmo y el rencor", sumó en otra respuesta, las cuales sacaron aplausos por parte de sus cientos de miles de fanáticos.

Revisa las historias

Historia de Marité Matus

Historia de Marité Matus

Historia de Marité Matus

Todo sobre Famosos chilenos