Rosalía impacta en concierto de despedida de Aventura y fans piden un tema a dúo con Romeo Santos

El grupo Aventura realizó un espectacular cierre de la gira “Inmortal” en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, en República Dominicana y, para sorpresa de la noche, se unió a la despedida la cantante española Rosalía, quien cantó a dueto con Romeo Santos.

“Los reyes de la bachata” anunciaron su disolución en 2011, luego de convertirse en uno de los grandes exponentes del género romántico.

El grupo compartió escenario durante 16 años, desde que se fundó en 1995, conocido inicialmente como “Los Tinellers”.

Los primos Lenny Santos, Max Santos y Henry Santos formaron parte de la agrupación desde muy jóvenes. Sin embargo, solo fue su vocalista principal, Romeo Santos, quien ganó más reconocimiento mundial en el medio artístico. En 2019 anunciaron un reencuentro y una gira de despedida.

Así despidió Rosalía a Aventura

La despedida de Aventura no podía ser en otra parte, más que en tierras dominicanas, cuna del género musical que la banda internacionalizó y que los lanzó al estrellato con un enorme apoyo de su fanaticada.

En un foro a reventar, que según el medio Listin Diario superó los 75 mil asistentes en los dos días de presentación, la sorpresa de la segunda noche de concierto fue la cantante española Rosalía que subió al escenario y con su gran talento conquistó al público isleño.

La novia de Rauw Alejandro interpretó "Obsesión", el emblemático tema de Aventura que generó aplausos del público.

La joven, de 28 años, apareció en el escenario con un vestido largo y completo en color negro para hacer gala de su potente voz.

La artista no solo se robó la atención del público, sino también la admiración de Romeo que dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Hay artistas que con tan solo pararse en un escenario captan la atención. Desde el primer día que escuché a esta chica supe que sería una súper estrella. Por su voz, su carisma, y una humildad que le hace aún más especial. Fue un gran placer compartir nuestra tarima contigo linda”, escribió el cantante derrochando elogios hacia la artista.

Polémica entre los fans: “Me siento engañada”

El vocalista se despidió de la banda que lo vio nacer como artista. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. Algunos seguidores cuestionaron el hecho de que Rosalía se presentara en un solo concierto y no en los dos.

“Los que fuimos es sábado queremos saber porque tú no llevaste artistas sorpresa”; “Los del sábado ni a un honguito le subieron”; “Me siento engañada”; “ Me duele todavía”; “Eso no se vale, el segundo día llevar invitados ¿y los del primero?”, fueron algunos comentarios.

Mientras que otros fans pidieron a ambos artistas sacar un tema en colaboración.

