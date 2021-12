Citando a Luis Miguel: Javiera Contador responde a quienes la tratan de "vieja" en Instagram

La actriz y humorista Javiera Contador, de 47 años, respondió de una forma lúdica a quienes en redes sociales la han tratado de "vieja" y la han criticado por su edad.

Contador subió a su cuenta de Instagram un Reels, en donde realiza un lipsync o playback de la canción "Tengo todo excepto a ti", del cantante Luis Miguel.

"No me vengan con cuestiones"

La comediante cantó la parte en donde el "Sol de México" señala, "me sobra juventud / me muero por vivir", de la canción señalada anteriormente.

En el video escribió: "Cuando me dicen que estoy vieja pa' algunas cosas", mientras que en la descripción colocó que "no me vengan con cuestiones".

Parte de sus 1.1 millones de seguidores coincidieron con su parecer. "La ropa estará vieja dijo mi abuela", "muy buena respuesta para esos que tiran mala onda", "la juventud es cosa de actitud más que de años", "vieja, vieja la ropa", "eres única te admiro mucho", "estás en tu mejor momento", son parte de los mensajes que le han dejado a la actriz.

Vacaciones en familia

Por otra parte, Javiera Contador celebró durante esta semana que sus dos pequeños, Theo y Mila, ya cerraron su año escolar, comenzando de esta forma sus vacaciones.

Como familia asistieron al respectivo paseo de fin de año de cada uno de los niños. Cada momento quedó inmortalizado en unas fotografías que Contador subió a su Instagram con la leyenda: "Retratos de paseos de fin de año del curso del Theo y de Mila. Ya están de vacaciones".

"Me encanta tu familia", "qué lindos hijos", "familia feliz", "preciosos, disfruten las vacaciones", "puro amors", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

