"¿Andai' de Grinch?": La broma sin filtro de Priscilla Vargas a José Antonio Neme en pleno noticiero

Durante la mañana de este jueves 23 de diciembre, la edición matinal de Meganoticias contó con una especial visita: el "Viejito Pascuero", también conocido como Papá Noel o Santa Claus.

El noticiero organizó una actividad junto a Protectora de la Infancia, por lo que fueron invitados niños y niñas al canal, para que vivieran un momento inolvidable con el querido "Viejito".

Todo ocurrió a la hora de cierre del noticiero, justo cuando el matinal "Mucho Gusto" estaba a punto de comenzar.

"¿Andai' de Grinch?"

Como el noticiero se pasó por unos minutos en su extensión, hasta el lugar donde celebraban Navidad ingresaron los conductores del matinal, Diana Bolocco y José Antonio Neme.

Justo cuando hacía ingreso este último, Vargas le lanzó una broma, preguntándole si es que en esta ocasión andaba "con espíritu navideño o andai' de Grinch", desatando una sonrisa en el conductor del "Mucho Gusto".

"No, no, no, con espíritu navideño", se apuró en aclarar Neme, quien luego le preguntó al hombre disfrazado de Santa Claus que como podía seguir usando el traje con el calor que hace en la capital.

El comentario desató las risas de todos los que estaban allí, y de esta forma navideña dieron paso al inicio del matinal.

Cabe destacar que "Mucho Gusto", se emite de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, justo después de Meganoticias Conecta.

