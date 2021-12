"Me arrodillé y le pregunté si se quería casar": Hijo de Maca Tondreau cuenta cómo le pidió matrimonio a su novia

Un hombre "a la antigua". Así se puede definir a Gianpiero Sampieri, el hijo mayor de Maca Tondreau, ya que al momento de pedirle matrimonio a Valentina Toro, su ahora novia, lo hizo de una forma muy romántica, como en los viejos tiempos.

Solicitud que se dio de forma adelantada, puesto que entre sus planes iniciales, Sampieri tenía contemplado que esta petición se diera en esta noche de Año Nuevo.

No obstante, el mismo reconoció a LUN que "no me aguanté. Me entregaron el anillo el lunes (13 de diciembre) y casi se lo digo sin querer, así que llamé a mi mamá y le dije que lo haría al día siguiente".

La petición de matrimonio

El martes 14 de diciembre, el joven planeó una romántica cena en su casa, la cual incluyó pétalos de rosa para dejar el lugar especial para la ocasión.

"Preparé un risotto de zapallo y camarones, junto a una sangría. Nos pusimos a comer y justo se dio orgánicamente hablar de nuestra relación, de lo mucho que nos queremos. En medio de esa conversación, me arrodillé y le pregunté si se quería casar conmigo", detalló.

En un principio, ella no le creyó y pensó que era una broma, hasta que le mostró la argolla que simboliza el compromiso. "Ambos nos pusimos a llorar por harto rato", recordó.

El íntimo momento no estuvo exento de chascarros, ya que la perrita que ambos tienen se subió a la mesa en donde tenían la comida y mientras lamía los restos que quedaban del risotto y los camarones, comenzó a quemarse el pelo producto que había velas prendidas.

"Ella no se dio cuenta y menos mal nosotros sentimos el olor al tiro, pero eso pasó inmediatamente después de la pedida de matrimonio", contó Valentina entre risas.

La joven estudiante de obstetricia proyecta que la fiesta "muy tranquila no será, porque tenemos muchos amigos. Ellos están esperando esta fiesta porque saben que será buena. De hecho, antes de que me pidieran matrimonio, nuestros amigos nos decían, 'cásense luego', así que hay altas expectativas".

Todo sobre Famosos chilenos