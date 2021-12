"Siempre te recordare": El triste momento familiar que vivió "ExHuevo" Fuenzalida durante sus vacaciones

El conductor de televisión, Daniel "Exhuevo" Fuenzalida, se enteró de una difícil noticia en medio de sus vacaciones en Estados Unidos, ya que fue informado del sensible fallecimiento de uno de sus tíos.

En Instagram, el comunicador se tomó el tiempo para publicar una foto del lazo negro, el cual típicamente simboliza el fallecimiento de alguien.

"Siempre te recordaré"

"Recibo con mucha pena la pérdida de un gran tío para mí, yo lejos en mis días de descanso, justo coincidió y no podré acompañarlo en esta partida, me quedo con la tranquilidad de poder haberme despedido y me guardo sus consejos que me dio este miércoles", confesó.

Añadió que, "lo más importante que me dijiste es que lo mío es la resiliencia, buen viaje tío Nino, gracias por todos tus gestos, más que grandes cosas, pequeños gestos que quedan para toda la vida, un abrazo primos y tía, gracias por todo tío Nino, siempre te recordaré, el enano (como me decías), un año para seguir aprendiendo".

Sus más de 300 mil seguidores empatizaron con su dolor, y les dejaron mensajes de apoyo, ayudándolo a sentir en estos momentos complejos para él.

"Un año para seguir aprendiendo"

Fuenzalida destacó que este 2021 le ha significado un año "para seguir aprendiendo", ya que en febrero tuvo que enfrentar la muerte de su madre, quien en 2020 estuvo internada tras contraer coronavirus.

En entrevista con Página 7, justo antes de tomar el vuelo a Nueva York, contó que este año, "si bien ha sido un buen año en lo profesional, en lo personal, con la pérdida de mi mamá, ha sido un año lleno de emociones".

"Espero en lo personal ir sanando este dolor que he tenido el 2021 y que el 2022 sea un año tan bueno como lo fue este o incluso mejor", reflexionó.

