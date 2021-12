"Regreso a Hogwarts": Conoce dónde puedes ver todas las películas de Harry Potter

A pocos días de que comiencen las fiestas de fin de año, la magia ya se siente en el aire, más aún luego que se revelara el primer póster oficial de "Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts", el especial que reunirá a algunos de los actores de la saga a 20 años de la primera película.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson son algunos de los artistas que aparecerán en el esperado reencuentro, que estará disponible desde el próximo 1 de enero del 2022 por la plataforma de streaming HBO Max.

El especial repasará las ocho películas de Harry Potter con entrevistas en profundidad y conversaciones con el reparto.

A moment 20 years in the making. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts is streaming on @HBOMax New Year’s Day. pic.twitter.com/LuFrZUaGIy