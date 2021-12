Se viene el reencuentro: Así lucen hoy los protagonistas de "Harry Potter" a 20 años de la primera película

La famosa saga de fantasía "Harry Potter" lanzó su primera película hace 20 años y, ahora, en la previa a su reencuentro de aniversario, repasamos un antes y un después de sus principales actores.

Durante ocho entregas, se cuenta la historia de tres jóvenes que durante años asisten al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En el transcurso de los filmes, estos personajes van creciendo y viviendo nuevas experiencias increíbles.

Daniel Radcliffe

Con 11 años dio vida al protagonista de la película, Harry Potter y, una vez terminada la saga, el actor se centró en un cine independiente y a protagonizar historias originales con curiosos personajes.



En "Horns" interpreta a un hombre al que le crecen un par de cuernos tras ser acusado falsamente de un crimen, mientras que en "Swiss Army Man" interpreta a un cadaver con flatulencias.

Actualmente, a sus 32 años, el actor se encuentra protagonizando "The Lost City of D" junto a Sandra Bullock, Channing Tatum y Brad Pitt. La cinta sigue a una pareja que es secuestrada y termina en una peligrosa aventura. Daniel Radcliffe es del villano de esta historia.

Emma Watson

A la edad de nueve años fue elegida para interpretar a Hermione Granger, lanzándose a la fama tras haber participado solo en teatros escolares.

Actualmente, la actriz de 31 años, alejada de las luces de Hollywood, está enfocada en su labor como activista y defensora de los derechos de las mujeres, ambiente donde se ha convertido en una de los voces feministas más poderosas en la industria cinematográfica que lucha por la equidad de género.

En 2014 fue nombrada embajadora de buena voluntad por la ONU Mujeres, un merecido reconocimiento por su compromiso con el feminismo, pues la actriz se ha dedicado a secundar varios proyectos que apoyan a las mujeres víctimas de violencia, acoso sexual y abuso.

Rupert Grint

El actor británico, a sus 33 años, no ha tenido una amplia carrera en la gran pantalla, ya que apenas ha llegado a las ocho películas tras su aparición en "Harry Potter" como Ron Weasley. Sin embargo, trabajó en filmes como 'Wild Target' (2010), 'Into the White' (2012) y 'The Necessary Death of Charly Countryman' (2013).

En el año 2011 comenzó una relación con la también actriz Georgia Groome, con quien se convirtió en padre el 7 de mayo de 2020, dando a luz a su primera y única hija hasta el momento, Wednesday G. Grint.

El actor se refugió en la televisión, donde incluso se encuentra realizando la serie de terror 'Servant', la cual se puede ver a través de Apple TV. Además, es dueño de su propio negocio inmobiliario, con numerosas propiedades.

Tom Felton

Con 34 años en la actualidad, no le ha faltado el trabajo a Felton, quien dio vida al joven villano Draco Malfoy en la saga mágica. Mientras grababa "Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2", aparecía aquel mismo 2011 en otra enorme producción, "El origen del planeta de los simios".

Aparte de esta y alguna otra excepción, casi todo su trabajo ha sido de origen británico y se puede dividir como papel secundario en cine o principal en series.

Uno de sus últimos papeles, que dejó alucinando a sus fans, fue en el lanzamiento de Netflix, "Consejos de una canguro para cazar monstruos".

