Ingrid Aceitón y su nuevo embarazo a meses de sufrir una pérdida: "La herida siempre estará abierta"

La modelo y exchica reality, Ingrid Aceitón, luego de vivir un difícil inicio de año tras perder a su hija a los 7 meses de gestación, se encuentra viviendo un buen momento en lo personal, según ella misma lo ha reconocido, debido a que nuevamente se encuentra embarazada.

El anuncio lo hizo a través de redes sociales, con una tierna foto en donde revela que está esperando a una niña, que en las próximas semanas debería nacer, ya que tiene de 8 meses.

En conversación con LUN, Aceitón detalló que fue en mayo de este año cuando se enteró de su embarazo, y su primera reacción fue "de alegría, pero también de confusión tremenda. Estaba contenta, pero a la vez arrastraba esta pena...", indicó.

Detalló que cuando fue a ver los médicos para iniciar los controles, llegó llorando "porque quería que todo saliera bien en este embarazo, aunque la tristeza y el miedo de que pudiera pasar lo de antes siempre ha estado ahí".

Ayuda psicológica

Tras la confirmación de que nuevamente esperaba un bebé, además de la ayuda de ginecológos y matronas, también visitó profesionales para tratar su salud mental. "Todos me han ayudado mucho, gracias a Dios no ha habido ningún problema con Ada. Han sido mis miedos, mis sustos, pero hasta ahora todo ha estado bien", aseveró.

Tras sufrir la triste pérdida de su primer bebé, confesó que se sentía "sola en el mundo", y que las sesiones con su psicólogo le han permitido ver que no es así. "La terapia me ha ayudado mucho a darme cuenta que una sigue siendo importante para los demás, que hay que seguir adelante", afirmó.

"Creo que frente a casos como el mío, lo más recomendable es ir a terapia psicológica, una no va a estar ciento por ciento como antes, pero sí te va a ayudar harto. Esa soledad que una llega a sentir que te puede llevar a hacer cualquier cosa, la he visto de otra forma con las sesiones", añadió sobre lo anterior.

"No queda otra que enfrentar lo que viene y vivirlo, nosotros nos entregamos a Dios y eso nos ha dado cierta paz. Siento que mis dos hijas son una bendición. A pesar de que una no pueda estar acá, y que la herida siempre estará abierta, hay que seguir, no queda de otra", cerró.

