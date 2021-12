Líder de una banda de rock: Así luce hoy Cindy Lou a más de 20 años del estreno de "El Grinch"

La famosa película navideña de fantasía infantil, "El Grinch", viene sumando espectadores desde noviembre del año 2000 y se vuelve indispensable en esta época del año cuando no todos aman la Navidad.

"El Grinch" trata sobre un ser amargado y cascarrabias, que desea acabar con la Navidad de una vez por todas. Desde lo alto del monte Crumpit, observa con resentimiento a la familia Quien, que está muy ocupada con sus preparativos navideños.

Para darle una lección a su famila, la pequeña Cindy Lou, interpretada por Taylor Momsen, cree que todo el mundo está olvidando el verdadero sentido de la Navidad al preocuparse demasiado por los regalos, las decoraciones y poco por las relaciones personales.

Esta película le habrió las puertas a Momsen, quien más tarde trabajaría en filmes como "Cuando éramos soldados", "Spy Kids: La isla de los sueños perdidos" y "Hansel & Gretel". Sin embargo, siete años más tarde tomó más reconocimiento en la serie "Gossip Girl" como Jenny Humphrey.

En qué está hoy Taylor Momsen

Entre 2000 y 2008, tuvo diez apariciones en películas y series de diferentes temáticas, sin embargo, dejó eso de lado por modelar con IMG Models, donde trabajó como rostro de la colección primavera-verano de 2010 en New Look y para la nueva fragancia para mujeres de John Galliano, que salió en otoño del mismo año.



Once años lleva Momsen, hoy de 28 años, dedicándose a la música junto a su banda de hard rock The Pretty Reckless, quienes lanzaron en el año 2010 su álbum debut titulado "Light Me Up". Como líder y vocalista, mantiene sus raíces musicales, que comenzaron desde pequeña con grabaciones como "Christmas, Why Can't I Find You?" para la banda sonora de "El Grinch".

Desde entonces ha lanzado cuatro álbumes y dos EP, además, ganó el premio Kerrang Awards 2014 en la categoría "Hottest Female"

Actualmente, Taylor Momsen continúa con la promoción de su nuevo álbum "Death By Rock And Roll". La exactriz norteamericana, por el momento, no ha mostrado interés por regresar al mundo de la actuación, pero Cindy Lou siempre estará presente en el recuerdo cinéfilo navideño.

The Pretty Reckless se encuentra actualmente de gira por Estados Unidos, República Checa, Alemania, Austria, Países Bajos y Reino Unido, para llevar a cabo un total de 33 conciertos entre abril y junio del 2022.

Así luce hoy Taylor Momsen

