"Es muy violento": Rocío Toscano comparte crueles comentarios que recibieron mujeres tras sus embarazos

La actriz Rocío Toscano compartió esta semana, mediante sus historias de Instagram, una foto en donde luce su abdomen a 8 meses de convertirse en madre de mellizos.

Tras recibir una serie de mensajes de sus seguidoras que elogiaron su figura, la recordada Roxy de "Verdades Ocultas" optó por subir aquella postal directamente a su perfil.

Pero no solamente posteó el registro, sino que también algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticas, en donde exponen los crudos comentarios que ellas recibieron por parte de sus parejas, al verlas con el abdomen flácido y con estrías, tras sus embarazos.

"El papá de las mellis siempre me decía globo desinflado o mapa mundo por mis estrías"; "Me da vergüenza mi cuerpo"; "Tengo tres hijos y mi expareja me dejó por eso, porque me dijo que le daba asco mi guata"; son parte de los mensajes que recibió Toscano y optó por compartir, para exponer su crítica hacia el machismo.

Los comentarios que recibió Rocío Toscano

Rocío respalda a seguidoras

En la descripción de la foto en donde aparece con un peto escribió: "Me quedó piel suelta, el ombligo deforme y estrías, pero no me atormenta, me gusta el proceso, son marcas de una gran experiencia. Algún día se arreglará... eso es en mi caso".

"Me llegaron varios mensajes que me angustiaron mucho, sobre todo por lo injusto, rescaté tres para compartirlos con ustedes e invitarlos a reflexionar sobre este tema, de aceptación y autoestima y respeto", añadió.

"Por qué digo que es injusto, porque algunos hombres, despues de toooodo el proceso que una pasa en el embarazo y post parto, proceso hormonal y de vulnerabilidad no menor, me parece que es muy violento lo que relatan estas mujeres y me sobrepasa la actitud nefasta de la gente, en muchos casos, superficial", sumó.

Rocío hizo hincapié en pedir "no más violencia psicológica en la gestación ni en el post parto, no tienen idea de las consecuencias negativas de decirle a tu pareja 'me da asco tu guata', lo que puede generar. INACEPTABLE".

"Basta de violencia y basta de no aceptarnos, nosotras, con nuestro cuerpo, wnas somos unas máquinas! DAMOS VIDA! A LA MIERDA CON ESOS COMENTARIOS, QUE VAYAN A PARIR ELLOS!", cerró, sacando aplausos por parte de sus seguidores y más de cien mil 'likes'.

Revisa la publicación:

Todo sobre Rocío Toscano

Todo sobre Famosos chilenos