Mariela Montero aclara su estado civil tras románticas fotos en Punta Cana: "Me hace mucha gracia"

La humorista Mariela Montero tuvo que salir a aclarar a sus fanáticos cuál es su estado civil actual, luego de subir unas románticas fotos junto a su pareja, Felipe Cabrera, desde las playas de Punta Cana.

Esto porque muchos de sus fans creyeron que la argentina se casó en dichas tierras, debido a que las imágenes se tomaron en un lugar donde estaba armada una mesa con mantel blanco, adornada con flores y candelabros dorados.

"No, no me he casado"

"Todos dieron por hecho que me había casado y me hace mucha gracia porque nadie me ha preguntado. No, no me he casado. Hasta gente de Argentina me envió felicitaciones. Subir estas fotos fue blanquear mi relación", sentenció Montero a LUN.

Mariela contó que lo que celebraron en la playa fue su cumpleaños y también un "acto de compromiso", ya que la trasandina reveló que espera casarse con él, aunque por ahora todo va con calma.

"Estamos conversando sobre eso, estamos súper enamorados. Todo se ha dado muy rápido, llevamos seis meses y creo que esto es una bendición de Dios", comentó, más enamorada que nunca.

¿Cómo se conocieron?

Al mismo medio, contó que hace 3 años se conocen, pero este año recién iniciaron su romance. "Él era mi ejecutivo en el banco, nunca lo miré de otra manera ni nos hicimos ojitos. Él tiene una pyme de perfumes y este año me contrató para ser influencer de eso, y así comenzó nuestro vínculo fuera del banco", narró.

Tras el contacto para que promocionara su negocio, "tuvimos mucha onda, pensé que podía ser mi amigo. Luego al compartir y hablar comenzó una atracción. Al principio yo no quería nada, soy quisquillosa y estaba en otra, llevaba unos seis años soltera y muy bien así", confesó.

"Él me supo esperar y ver los momentos para acercarse. Fue bien determinado y no me di cuenta cuando estaba enganchada. Fuimos como un imán. Para mí amar es de valientes y estamos en un amor muy bonito, maduro e intenso", cerró.

