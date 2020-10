La pandemia del coronavirus en Chile ha obligado a varios famosos a buscar maneras para generar nuevos ingresos durante este periodo, en el cual miles de personas se han visto afectados en su economía personal. Una de las que se reinventó es la modelo Mariela Montero.

La argentina, que lleva varios años en nuestro país, dejó de trabajar como actriz y cantante y se convirtió en agente de ventas, un oficio que ya había desarrollado anteriormente.

Antes de hacerse conocida en la versión de su país del reality ''Gran Hermano'' en 2007, Mariela se dedicaba al rubro de las ventas en Salta, ciudad de donde es originaria. Hace un mes retornó a ese trabajo para generar ingresos durante la pandemia.

El trabajo de Mariela

Según contó a LUN, la modelo trabaja para una empresa de transporte de carga internacional. ''Lo que hago es acercar a los empresarios, a los importadores, a los exportadores con los servicios de la empresa, como transporte, contanctos con la Aduana, etcétera", indicó.

La exparticipante de realitys destacó la influencia de la emergencia sanitaria: ''Con el Covid muchos nos hemos visto obligados a cambiar... este nuevo trabajo ha sido como aprender un nuevo idioma y me siento muy afortunada''.

Respecto a si logra la estabilidad financiera con este empleo, Mariela agregó que "me estoy iniciando recién, así que no pero me ayudará a mantenerme económicamente... no podía quedarme esperando que los teatros abrieran''.

En la misma línea confesó que "vender se me da muy bien, se me hace fácil cuando es algo que yo compraría. Además me gusta charlar con la gente y soy buena para hablar''.

Pese al cambio de rubro la modelo sigue trabajando como actriz en eventos virtuales e incluso tiene su propio programa online en su Instagram, ''Charlando con Montero'', ya que ''el mundo digital se está imponiendo", aseguró.

