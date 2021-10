Un vuelco totalmente inesperado se dio este martes en "Verdades Ocultas", el cual tiene como protagonistas a Gaspar (Cristián Arriagada) y Mateo (Cristián Carvajal).

Los televidentes ya habían sospechado que un vínculo existe entre ambos, luego de una sospechosa mirada que ambos tuvieron a las afueras de la clínica donde Martina (Camila Hirane) está internada.

¿Nueva pareja?

Sin embargo, en el compacto de escenas del episodio que se emitirá el miércoles 13 de octubre, se puede ver que no es simplemente una amistad lo que hay entre ellos, sino que se trataría de un romance.

En el capítulo, podremos ver que Gaspar llega hasta su departamento, en donde se encontraba ya Mateo esperándolo.

Allí, el villano lo felicita diciéndole: "Muy bien hecho... seguimos siendo un gran equipo. El mejor equipo", y se acerca directamente hacia su boca, para eventualmente darle un beso.

Mateo yendo a darle el beso a Gaspar

El momento del ósculo no se mostró en pantalla, debido a que pertenece al próximo capítulo, pero las reacciones de los fanáticos de "Verdades Ocultas" no se hicieron esperar, y revolucionaron Twitter debido a que no esperaban ese giro en la trama.

Revisa las reacciones

Lo de gaspar con mateo si que era una verdad oculta csm #VerdadesOcultas — Jorge Sebastián 🤘 (@jorgemujica90) October 12, 2021

hermano tremendo plot twist quién iba a pensar que se comían cuando todos pensábamos que estaban unidos pero por venganza #VerdadesOcultas pic.twitter.com/2st0Z1kNEA — ‏ً (@girIock) October 12, 2021

#VerdadesOcultas no lo puedo creer Mateo y Gaspar coludidos en el atropelló de Martina😱😱😱😱😱😱😱 — camila valenzuela (@gvcami) October 12, 2021

el mateo y el gaspar son pareja, me estai webiando #VerdadesOcultas pic.twitter.com/KLgVHUXStY — ً (@94fratb) October 12, 2021

¿Cómo seguirá todo en "Verdades Ocultas"? Para saber que le depara a la inminente nueva pareja, hay que ver los capítulos que se emiten de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas.

Revisa la escena:

