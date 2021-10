DC Comics anunció que el nuevo Superman será bisexual

Este pasado lunes, la editorial de cómics estadounidense, DC Comics, anunció la orientación sexual tendrá el nuevo Spiderman en la nueva edición de la historieta.

El nuevo Superman, cómic que tiene fecha de lanzamiento para el próximo nueve de noviembre, será bisexual, según afirmó la cuenta oficial de DC Comics.

"Siempre he dicho que todo el mundo necesita héroes y que todo el mundo merece verse en sus héroes. El símbolo de Superman siempre ha representado la esperanza, la verdad y la justicia", indicó Tom Taylor, autor del texto de la próxima serie, titulada 'Superman: Son of Kal-El'.

Asimismo, agregó que: "Ese símbolo representa algo más. Hoy, más personas pueden verse a sí mismas en el superhéroe más poderoso de los cómics".

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter 💙 Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD