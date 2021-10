"Fue una noche loca": Jordi Castell habla de la aventura con Luis Miguel en Pecados Digitales

La noche del sábado se emitió el tercer capítulo de "Pecados Digitales", el estelar de Mega en el que los famosos entregan sus teléfonos y exponen sus secretos ante todo Chile.

En este episodio participaron la animadora María Luisa Godoy, el influencer Pollo Castillo, la periodista Yasmín Vásquez y el fotógrafo Jordi Castell.

¿Jordi tuvo una aventura con Luis Miguel?

Dentro del programa Jordi fue sometido al "Deep Test", en donde la primera pregunta que le hizo Javiera Contador fue si es que había tenido una aventura con el cantante mexicano Luis Miguel hace ya unos 30 años.

"Google dice que tú tuviste un algo, un affaire, un no sé qué con Luis Miguel. ¿Verdadero o falso?", le cuestionaba la actriz.

"Falso", dijo rápidamente el otrora rostro de Primer Plano para el pesar de los presentes, pero rápidamente explicó qué sucedió con "El Sol de México".

"Por culpa de la Kathy Salosny, que ella lo tiró a la luz pública porque ella fue testigo de esa noche. Éramos dos cabros jóvenes, lo pasamos súper bien, carreteamos harto", explicó Castell.

"Yo me fui a la pieza del hotel donde se estaba quedando. Fue una noche muy divertida, pero por respeto al hombre con el que estoy casado no voy a dar detalles. No fue una relación, no fue nada", agregó.

Posteriormente, y tras los cuestionamientos de Contador y los demás famosos presentes, Castell contestó afirmativamente al calificar el episodio como "una noche loca".

En el programa el fotógrafo también se refirió a la relación con su esposo, a quien dijo conoció por Instagram, y además encaró la polémica con Marcelo "Chino" Ríos, advirtiéndole que él tiene información acerca del extenista.

Revisa el "Deep Test" de Jordi Castell:

