La historia del cabo Valdés: El militar que habría sido abducido por un OVNI y que hoy es pastor evangélico

Una de las historias que concentra gran especulación entre los amantes de la ufología en Chile es la que protagoniza Armando Valdés, más conocido como el "cabo Valdés".

Se trata de un exuniformado del Ejército que durante años aseguró haber sido abducido por un Objeto Volador No Identificado (OVNI), pero que luego fue cambiando su versión de los hechos hasta afirmar, supuestamente, que nunca tuvo contacto con seres de otro planeta.

No obstante, sus dichos serían creíbles si no fuera por la presencia de testigos, quienes tienen una versión muy diferente a la del entonces militar que hoy es pastor evangélico. Verdad o mentira, el cabo Valdés es el protagonista de un mito que impresiona hasta el día de hoy.

"Volví por arte de magia"

Hace 44 años, un 25 de abril de 1977, Valdés lideraba una expedición en el norte chileno. Junto a otros siete jóvenes que cumplían el servicio militar, el grupo se encontraba en la localidad de Putre, en la región de Arica y Parinacota.

Alrededor de una fogata, los uniformados resistían las bajas temperaturas de aquella madrugada, mientras estaban a cargo de unos caballos. La jornada se desarrollaba sin grandes altibajos y la hora se hacía corta entre risas y conversaciones.

Pero cuando se creía que era una noche igual que otras, uno de los presentes se acerca al cabo Valdés para avisarle que vio una extraña e intensa luz en el lugar. El líder no dudó en investigar lo que sucedía.

"Vimos una cosa luminosa que descendía y que se perdía detrás de los cerros. Después apareció un segundo aparato, que se posó a unos 500 metros. Parece que les llamó la atención el fuego que teníamos, así que les pedí a mis hombres que lo apagaran", relató el propio cabo en la televisión.

Imagen referencial.

Detalla que el objeto permaneció en el lugar durante una hora, lo que siguió alertando a un Valdés incesante por saber qué ocurría.

"Me separé de mis acompañantes y ahí pierdo la película. Cuentan que desaparecí delante de ellos, después volví por arte de magia", recuerda en una entrevista.

15 minutos sin saber de Valdés

La magia y misterio de la historia del cabo la aportan los testigos, los otros jóvenes militares que estaban en el lugar, lo que también hace que el relato sea creíble para unos, y no tanto para otros.

Según manifestó el grupo, el protagonista "desapareció" por 15 minutos. Lo buscaron por todos lados, pero no se sabía nada de él hasta que lo ven "caer desde el cielo", tal como señaló uno de los uniformados. Y no solo eso, aseguran haber escuchado una icónica frase dentro de la ufología nacional: "Ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos”.

Lo más curioso de todo es que Valdés volvió diferente. El mito dice que tenía una barba prominente y que su reloj estaba adelantado en cinco días.

Fueron alucinaciones, según el Ejército

Mientras el caso de Valdés ganaba popularidad, la dictadura militar de aquellos años prefirió alterar la versión y darle una mirada con tintes bélicos y estratégicos, a propósito del centenario de la Guerra del Pacífico.

A tal nivel afectaba a la institución, que fue llamado al Hospital Militar de Santiago para someterlo a exámenes psiquiátricos, cuyos resultados arrojaron que Valdés sufrió alucinación. Así lo relata el libro "La Noche de los Centinelas", del periodista e investigador Patricio Abusleme.

Cambios de versiones

En 1999, cuando se retira del Ejército, el protagonista volvió a la esfera pública para relatar lo sucedido. Insistió durante años que se reunió con inteligencia no humana y que estaba participando en sesiones de hipnosis para revivir lo ocurrido.

Sin embargo, su versión fue modificándose con el paso del tiempo y contó que "nunca desaparecí. Nunca fui abducido, no existe contacto de ningún tipo. Quería ver dónde había caído esa luz, para sacar un trocito de oro y hacerme millonario, pero no fue".

Tan radical fue el cambio en la historia, que dijo que en ese lapso de 15 minutos lo habría aprovechado para ir a orinar.

"Cuando la luz del OVNI se puso tan fuerte, decidí salir a ver desde un costado, y probablemente me pegué una orinada. Cuando regresé, mandé un salto desde la entrada hacia el interior desde una piedra, a lo que los muchachos interpretaron que me habían dejado caer desde una nave intergaláctica y que mi barba era más larga que de la mañana", relató.

¿Verdad? ¿Mentira? ¿Qué le pasó a Valdés?

Abusleme, el autor del libro, creyó en los dichos de Valdés, pero luego dudó: "En una hipnosis que se realizó (el cabo) en 1999, no contó que fue a orinar, sino que se acercó y entró al aparato, que vio a tres personas con casco blanco”.

"No sabemos qué paso, pero sí se trató de algo anómalo, quizás una operación militar de una potencia extranjera o chilena, como se ha dicho, aunque en este último caso no lo creo", agrega el autor, quien cree que "fue un encuentro cercano con un OVNI".

Actualmente, Armando Valdés lleva más de 20 años desempeñándose como pastor evangélico. Algunos como Patricio Abusleme creen que esa es la razón del porqué reniega de lo presuntamente sucedido, para no dañar la imagen de su iglesia.

La historia del cabo Valdés perdió prestigio con el paso del tiempo, pero el interés en su historia sigue presente hasta la actualidad.