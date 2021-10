Reportan caída de Instagram a menos de una semana de falla mundial

La red social Instagram sufre nuevamente problemas en su servicio, mostrando dificultades para que los usuarios compartan contenido o suban historias. La falla ha sido reportada en varios países, viralizándose a través del hashtag #InstagramDown.

Este nuevo inconveniente se suma al del pasado lunes 4 de octubre, cuando tanto la aplicación de fotografías como Facebook y WhatsApp, sufrieron una falla a nivel mundial.

Entre las dificultades más mencionadas por los usuarios se encuentra:

A través de su cuenta oficial de Twitter, desde el área de comunicaciones de Instagram admitieron que la plataforma volvió a fallar, generando problemas en los usuarios.

"Sabemos que algunos de ustedes pueden estar teniendo problemas al usar Instagram en este momento. Lo sentimos mucho y estamos trabajando lo más rápido posible para solucionarlo", remarcaron.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.