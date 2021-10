De paseo en Las Vegas: Las fotos de "Mama June" junto a su especial amigo 18 años menor

La famosa “Mama June” fue vista de paseo con su supuesto novio Jordan McCollum, un joven de 24 años, a quien la polémica figura de telerrealidad en Estados Unidos casi le dobla la edad.

Shannon June ha lidiado con una vida llena de vicios y adicciones, luego de saltar a la fama en el reality “Here Comes Honey Boo Boo”, donde la estrella era su pequeña hija Alana Thompson, una asidua participante de concursos de bellezas infantiles.

La madre, de 42 años, también tuvo su oportunidad luego de que cancelaran el show de la niña. En un reality, llamado “Mama June: From Not to Hot”, mostró su increíble transformación al adelgazar más de 100 kilos.

“Mama June" y su novio casi 20 años menor

Después de culminar su relación con Geno Doak, su pareja por mucho tiempo, “Mama June” fue vista entrando en un casino de Las Vegas con el joven al que le lleva casi 20 años, según unas fotos que difundió el Daily Mail.

En su paseo por la “ciudad del pecado”, June vistió una chaqueta de encaje blanco transparente sobre una camisa oscura y jeans ajustados que combinó con unas zapatillas blancas, y con su cabello rubio de lado y un maquillaje en tonos pastel.

Mientras que el amigo de Shannon llevaba una polera negra que dejó al descubierto varios de sus tatuajes, pantalones camuflados con estampados oscuros, zapatos blanco y un sombrero al revés.

¿Un romance fugaz?

De acuerdo al artículo publicado por el diario británico, “Mama June” compartió un buen rato en el lujoso hotel casino Golden Gate, con una fructífera noche donde apostó y ganó 2.600 dólares, informaron algunos testigos.

Sin embargo, el romance con el joven parece haber terminado. Luego de el viaje a Las Vegas, McCollum publicó una romántica foto con Ashlyn Talley, la madre de sus dos hijos.

"¡Feliz de estar en casa! ¡Te extrañé! Ashlyn Talley”, escribió Jordan en la leyenda del post, que fue comentado por June. “Estoy tan feliz por ti, te lo mereces, y no puedo esperar para conocerla más y convertirme en su amiga también, como lo he sido de ti siempre", dijo.

