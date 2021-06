La increíble transformación de "Mama June" Shannon: Así luce tras perder más de 100 kilos

“Mama" June Shannon logró una impactante transformación en los últimos años luego de rebajar más de 100 kilos, sometiéndose a cirugías, tratamientos, rigurosas dietas y ejercicios.

Shannon se convirtió en una estrella de la televisión con el programa “Here Comes Honey Boo Boo”, un reality sobre la vida de una familia estadounidense, que llamaba la atención porque todos sus miembros sufrían de obesidad.

El espectáculo, transmitido por el canal TLC entre 2012 y 2014, giraba en torno a la pequeña Alana Thompson, mejor conocida como "Honey Boo Boo”, y su madre June, adicta a los concursos de bellezas infantiles.

Además de Alana, que para cuando se grabó la primera temporada tenía seis años, en el show también aparecieron sus tres hermanas, Lauryn "Pumpkin" Shannon, Jessica "Chubbs" Shannon, y Anna "Chickadee" Shannon; así como el padre de la niña, Mike "Sugar Bear" Thompson, detalla el portal Hollywood Life.

La transformación de “Mama June"

“Mama" June documentó su increíble transformación en otro programa de telerrealidad: “Mama June: From Not to Hot” que empezó su transmisión en 2017 y culminó el pasado 11 de junio, con su quinta temporada titulada “Camino a la redención”.

La revista People en Español reveló que la mujer, de 41 años, invirtió 75 mil dólares para practicarse un bypass gástrico, además de una serie de cirugías para eliminar la piel sobrante.

Con la ayuda de un entrenador personal y una dieta estricta, llegó a pesar 73 kilos y logró un impresionante cambio del que ahora disfruta, en comparación a sus inicios del reality, cuando pesaba 209 kilos, reflejó en un artículo la revista Oh! My Mag.

Antojos en la cuarentena

Durante los últimos meses, Shanon tuvo una vida muy convulsionada en medio de escándalos personales. Esto la afectó y la llevó a sucumbir ante los antojos durante la pandemia por Covid-19.

Es por esta razón que, actualmente, sigue tomando productos para adelgazar. “A veces se necesita un empujón extra, ¡Así que las fotos de ‘Boom Bod’ están de vuelta!”, escribió en uno de sus últimos post de su cuenta de Instagram.

En la publicación se puede ver a June en dos fotos. Un antes y después, en el que se ve que aumentó unos kilos más en los últimos meses, pero todavía muy lejos de como era al principio del reality.

Todo sobre Famosos