Lo último que faltaba: Usuarios reportan caída de TikTok y problemas con Telegram

Cuando nadie sospechaba de su caída, finalmente ocurrió. La famosa aplicación TikTok también está presentando fallas en su funcionamiento, la que se estaría registrando en varios países.

Los errores se producen después de lo sucedido con WhatsApp, Instagram y Facebook durante el mediodía de este lunes 4 de octubre, los cuales aún permanecen sin operar correctamente en varios dispositivos móviles.

Según la aplicación Down Detector, los primeros problemas con TikTok comenzaron a registrarse a las 12:17 horas, casi la misma hora en que se ocasionó la falla en WhatsApp.

Por otro lado, la aplicación de mensajería Telegram también está presentando errores. Según explicó la propia empresa, hay muchos usuarios tratando utilizando la app, lo que provocó que el funcionamiento sea más lento.

Down Detector identificó que los problemas con la plataforma iniciaron minutos después de la caída de WhatsApp, lo que sustentaría la hipótesis de que los usuarios recurrieron a Telegram para mantener la comunicación con sus contactos.

With all the new folks signing up, things are a little slow - it's nice to have them, but all at once is a little much. Sorry!