Así luce ahora joven argentino que se operó 30 veces para parecerse a Ricky Martin: "Quise ser una bomba"

La admiración de Fran Mariano por Ricky Martin se convirtió en una obsesión y lo llevó a pasar en múltiples ocasiones por el quirófano para lograr un parecido con la estrella puertorriqueña.

Para el joven, de 28 años, todo comenzó cuando participó en el reality de la televisión argentina “Cuestión de peso”, donde personas obesas compiten para ver quién logra bajar la mayor cantidad de kilos en un determinado tiempo.

El chico logró superar las expectativas y se deshizo muy rápido de 92 kilogramos. Para Mariano es lo mejor que le ha pasado en su vida, según contó en una entrevista difundida por la revista Men’s Health.

Más de 30 operaciones para parecerse a Ricky

Luego de su paso por el programa, Fran Mariano comenzó a recibir muchos halagos por su nueva apariencia. Familiares y amigos notaron que tenía un parecido a Ricky Martin, fue entonces cuando decidió operarse para ser igual al boricua.

"Ahora que estoy flaco, quise ser una bomba y Ricky Martin le gusta a todo el mundo", añadió.

Se propuso ser como él y emprendió el camino que lo llevó a practicarse más de 30 operaciones para lograr su objetivo.

"Perdí la cuenta de todo lo que me hice. El mentón me lo operé tres veces, la nariz cuatro, tres liposucciones en el cuerpo, me apliqué botox, relleno de labios, implantes en los glúteos, un lifting en el cuello y la liposucción de papada", explicó al programa argentino “Vivo por vos”.

Mariano añadió también que luego de su transformación, logró un gran cambio en su vida. Sin embargo, el chico aún arrastraba algunos problemas internos, “carencias, había impedimentos”, que fueron más difíciles de superar.

Al día de hoy, Fran cuenta con más de 28 mil seguidores en Instagram y comparte con ellos momentos de su vida íntima y cómo ha evolucionado desde que decidió bajar de peso y cambiar su aspecto.

