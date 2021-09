"Otro artista en casa": Hijo de Rafael Araneda hizo su debut en la televisión

Rafael Araneda es uno de los pocos animadores chilenos que ha logrado consolidar una carrera internacional, ya sea en México como en Estados Unidos.

Actualmente se desempeña como presentador de "Enamorándonos", un programa de citas del país anglosajón, en donde personas participan para encontrar pareja.

Y fue ahí en donde recientemente sorprendió, al mostrarse en pantalla junto a su pequeño hijo Benjamín, quien hizo su debut en la pantalla chica.

"Otro artista"

La aparición del pequeño "Benji" se hizo desde su casa, ya que actualmente Araneda se encuentra con teletrabajo luego que tuviera contacto estrecho con un caso positivo de coronavirus.

“Seguimos en ‘Enamorándonos’ en este viernes social y se une a nuestro programa 'Benji'. ¡Hola, Benji!", anuncio la presentadora, Karina Banda, momento en el que Rafael apareció junto a su hijo desde su casa, ambos con audífonos.

“Hablando de enamorados, ahí está un papá enamorado, Rafa”, agregó Banda.

El conductor chileno no pudo ocultar el amor que siente por su hijo, a quien no paró de darle besos en su frente. Además, se le pidió al niño que dijera la frase típica del programa:"Que sí que sí, que no que no", a lo que él accedió, generando la ternura de todos los presentes.

"Igualito al papá. Rafa, tienes a otro artista en casa. Ya nos dimos cuenta", comentó la conductora durante el programa.

El divertido momento fue compartido posteriormente por Araneda y su esposa, Marcela Vacarezza, a través de sus redes sociales.

Revisa el momento

Todo sobre Famosos chilenos