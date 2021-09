La lujosa casa de Marcelo "Chino" Ríos tiene nuevo dueño después de años en venta y constantes modificaciones a su valor, de acuerdo a lo informado por la corredora de la propiedad.

El colosal inmueble fue construido en 2012 a pedido del propio tenista, en el exclusivo sector de Valle Escondido, en Lo Barnechea. Sin embargo, fue puesto a la venta en 2016 luego que Ríos decidiera mudarse a Estados Unidos, despertando la atención de los medios y las redes sociales al darse a conocer las extravagantes características de la propiedad.

La casa cuenta con 1.290 metros cuadrados construidos y 3.670 metros cuadrados de terreno, que incluyen ocho dormitorios, nueve baños, gimnasio, escritorio, sala de juegos, sala de cine, piscina temperada, una pieza búnker, una cocina moderna equipada, estacionamiento para diez vehículos y una terraza en el techo.

El inmueble tuvo un precio de salida de 200 mil UF, unos $5.265 millones de la época. Para abril de 2019 había bajado a 156 mil UF, en marzo de 2020 eran 100 mil UF y finalmente, en agosto del mismo año, el valor de la vivienda ya estaba en 96 mil UF. El último precio fijado fue de 75 mil UF, es decir, $2.256.327.750.

"Que lindos recuerdos vivimos en esa casa que hicimos con tanto cariño", fueron las palabras que el deportista le dedicó a su casa luego que esta lograse ser vendida.

La mansión de "Chino" Ríos

En conversación con LUN, la corredora de propiedades, Soledad Vidal, entregó detalles de la venta de la casa, además de referirse a su cercanía con Ríos.

Respecto a si el inmueble se vendió en 75 mil UF, Vidal no quiso responder, aunque aseguró que "no siempre se vende en lo que se publica, a veces es menos, a veces es más. Cada casa es un caso y no hay ninguna regla común. Depende de la realidad de los dueños, de si están apurados en vender o no".

La venta de la propiedad fue un verdadero triunfo para ella, ya que otras cinco corredoras de propiedades estaban buscando comprador.

"Es súper importante haber gestionado la venta, porque no es una casa de 10.000 UF, que es fácil de vender entre comillas. Es una casa que tiene una marca, son otros precios, no es fácil para nada", sostuvo.

El trabajo fue difícil, ya que algunos declinaban "porque era muy grande. Me decían que les sobraba espacio o había terminaciones que tenían que cambiar, que para eso mejor se construía una".

Sobre el nuevo propietario, explicó que por un tema contractual no puede revelar detalles, pero sí comentó que es chileno y que llegó a su oficina por recomendaciones: "Le encantó por la vista, espacio y seguridad. Buscaba una casa hecha".

Si bien, a ojos de ella, al comprador de inmediato le gustó la casa, aún así necesitó de cinco visitas antes de dar el sí definitivo.

La familia que residirá en la vivienda sabía que le pertenecía a Ríos: "Para ellos era algo bueno, estaban como chochos, estaban informados".

Soledad Vidal además aseguró que el "Chino" y su pareja "quedaron súper tranquilos, contentos y muy agradecidos con la oficina", agregando que "Marcelo es un caballero a pesar de todo lo que se pueda decir. Súper inteligente, creo que es súper exigente consigo mismo".

