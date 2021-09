"Me enamoré de otra mujer": La cruda confesión del subcomisario Leiva a su esposa en "Demente"

En la recta final de la teleserie de Mega, Demente, más secretos se van revelando y con ello, complicando el panorama para los protagonistas. Gonzalo Leiva finalmente confiesa lo de Teresa.



Los secretos dentro de los protagonistas se van revelando y es el subcomisario Gonzalo Leiva quien le confiesa, finalmente, a su esposa Paty que está enamorado de Teresa Betancourt.

Cabe recordar que la historia se centra en la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 90 capítulos.

Pausa en el matrimonio Covarrubias-Betancourt

"No le voy a dejar todo a él”, dice Flavia a Javiera, luego de que la detective le pregunta que por qué no se va de la casa. En medio de la conversación, llega Emiliano, el hermano de Flavia.

Le pide explicaciones a Flavia cuando la ve haciendo un bolso. "¿Te quieres ir de la casa?”, le pregunta.

“¿Será el mejor momento?”, le dice Emiliano. “No eres la persona más correcta para decirme qué es lo correcto”. Ella le agradece la preocupación, pero que una “pausa” en su matrimonio les sentará bien.

En un abrazo de hermanos, la novia de Emiliano entra a la habitación y les dice que se tienen que ir. Los tres bajan y son interpelados por Dante, pero el hermano de Flavia la defiende cuando Dante intenta, con un tono cínico, decirle que Flavia se va de la casa.

Los tres abandonan el lugar, Flavia yéndose con Javiera.

"Me enamoré de otra mujer"

Mientras Gonzalo Leiva y Paty cenan, él pide beber a su esposa. El subcomisario le ofrece beber los dos juntos para finalmente hablar las cosas que han estado sucediendo.

"Paty, no quiero que pienses que me estoy haciendo el loco”, le dice. "Tú me conoces bien, sé que estamos pasando por un momento difícil” y le pide conversar al respecto de su relación.

"¿Qué es lo que te cuesta tanto decir?”, pregunta Gaby ante los rodeos de su marido. Ahí le dice que ella tenía razón respecto a Teresa. Que a ella, como su esposa, la ama y la respeta, pero que se enamoró de otra mujer.

"¿Tú la buscaste?”, a lo que él confirma, diciendo que no supo cómo pasó y que no sabe cómo explicarlo. Lo recrimina, diciéndole que le preguntó a los dos y ambos se lo negaron: “¿Por qué me lo negaron? ¿cómo pudiste?”.

Gonzalo pide perdón, pero ella le pregunta si quiere que lo perdone por haberse enamorado de Teresa Betancourt o por haber abandonado a su familia.

“No es una aventura”

"No es una aventura", le dice Paty, asegurando que si hubiese sido así, lo hubiese perdonado, pero con una situación así, es difícil poder hacer como si nada.

Paty sugiere el divorcio porque él se enamoró de otra y con eso “no hay vuelta atrás”, pero él le pide que lo piense, que no saben lo que pasará en un futuro.

“No estamos tan viejos para condenarnos en un matrimonio sin amor. Yo no quiero vivir así, menos por mis hijas”, le dice Paty.

Escena de celos de Flavia

Javiera y Flavia se encuentran en el hotel donde la detective se queda. "¿Cómo te fue?”, le pregunta Javiera y Flavia le cuenta que Dante actúa como si nada, como si nada hubiese pasado. “Así son los abusadores”, le contesta.

No obstante, la sorpresa sería cuando aparecería la ex de Javiera en la misma habitación del hotel, abandonado rápidamente el lugar luego de una incómoda conversación. Flavia no dice nada.

“¿Qué hacía esta mujer acá?”, y Javiera le explica que no estaban haciendo nada, solo conversando. “Es una estupidez” y le dice que no se vaya, pero Flavia no entiende y se va del lugar.

Teresa llama a la vidente

Teresa reza a una fotografía de Mateo, y es ahí cuando hace una particular llamada. Llama a Violeta, la vidente que aseguró haber a Mateo y le dice que quiere hablar urgente con ella.

En los próximos capítulos de la teleserie "Demente", los cuales se emiten de lunes a jueves luego de Meganoticias Prime, sabremos cómo se sigue desarrollando esta intrigante historia.