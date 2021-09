Belén Mora revela que en su adolescencia fue atendida por una psiquiatra que hoy es senadora

Una sorprendente revelación hizo la comediante Belén Mora, conocida también como "Belenaza", contando que cuando tenía 16 años y visitó por primera vez a un psiquiatra, la atendió la actual senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.

Mora, quien en otras ocasiones ha comentado que padece actualmente de bipolaridad, recordó en un programa de CHV que en su adolescencia fue atendida por la congresista.

Todo se dio en Concepción, su ciudad natal de acuerdo a su testimonio, confesando que fue "su primera psiquiatra y bueno... este es el resultado", bromeó, desatando las risas de ella y el entrevistador.

"En ese tiempo yo no pagaba el bono, lo pagaba papá. Fue la vez eso sí, no seguí en terapia con ella. Me dio una mala vibra", añadió.

La bipolaridad de Belén Mora

En el mismo espacio, Belén abordó su diagnóstico, narrando que ve a su enfermedad más que como una desgracia, como un "don".

De hecho, es eso lo que la inspira para sus creaciones humorísticas en cuanto a sus personajes. "Veo cosas, me fijo en detalles que quizas otras personas sin trastorno bipolar no se fijen, de repente un olor, un color inspira", asegura.

Actualmente, Belén Mora se encuentra embarazada de su segundo hijo, el cual está esperando junto a su pareja, el también comediante Francisco "Toto" Acuña.

En redes sociales la pareja ha publicado fotos de cómo va el proceso gestacional, el cual es el primero que atraviesan juntos.

