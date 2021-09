Julieta Martínez, la joven chilena que comparan con Greta Thunberg: "Me di cuenta del poder que tiene tu voz"

A los 16 años fue finalista del mundial de Niñas Inspiradoras, desarrollado en Londres, premiada como Mujer Influyente Joven 2019 en Chile e, incluso, bautizada por algunos como la "Greta Thunberg chilena".

Hoy, Julieta Martínez reparte su tiempo entre el colegio y múltiples actividades ligadas a la acción climática, la igualdad de género y la creación de alianzas para lograr cambios en el mundo. Todo, a través de Tremendas, la plataforma femenina que creó para reunir a más jóvenes que, como ella, pasaron "a la acción" en torno a las problemáticas que enfrenta la sociedad.

Además, es parte de los panelistas del nuevo programa político de Mega, "El Candidato, La Candidata", el cual analizará y conversará con los aspirantes a llegar a La Moneda en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Te puede interesar Mega estrenará nuevo programa político que contará con la participación de los aspirantes a La Moneda

Bombas de insulina al AUGE

Todo comenzó a sus 10 años, cuando por primera vez se cuestionó de forma concreta la realidad. Su condición de diabética e insulinodependiente la llevó a conocer la situación de muchas otras personas que, al igual que ella, necesitaban una bomba de insulina para vivir, pero que no contaban con los medios para tenerla.

Fue ahí cuando comenzó a darse cuenta que sus intereses están íntimamente ligados a las causas sociales.

"Fui a una marcha en donde se pedía que la bomba de insulina llegara al AUGE. Se sintió tan bonito, tan bien, el tema de estar con un grupo de personas que estaban ahí por un objetivo en común, por generar un cambio. Me di cuenta del poder que tiene tu voz, tu presencia", cuenta la activista en conversación con Meganoticias.

"Se pasó"

En octubre del 2019, había finalizado el Panel de Negocios con Impacto organizado por Sistema B, en donde la adolescente participó como moderadora compartiendo sus intereses sociales y las acciones que realiza, y bajo ese contexto, Meganoticias pudo conocer más a la joven mediante una entrevista.

La claridad para expresar sus ideas y propósitos sorprendió a varios de los participantes del foro, principalmente debido a su corta edad. "Se pasó, se pasó", le dijo uno de ellos a Marcela Oyarzún, madre de la menor, mientras ella se prepara para responder preguntas.

Convencida de que la colaboración es el elemento vital para lograr cambios sustantivos, y con los Ojetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU como norte, Julieta creó Tremendas.

"Me di cuenta que había muchas jóvenes que tienen muchísimo talento en diferentes ámbitos y que tenemos el proyecto en común de hacer un mundo mejor. Mejorar la situación en la que vivimos y ayudar al que tenemos al lado", dijo.

En el camino, sin embargo, no todo han sido halagos y palabras de ánimo. "Muchas veces me dijeron que dejara el hobby, que me concentrara en una carrera de verdad y me enfocara en lo importante. Pero ahí me cuestiono: ¿Qué es lo importante de verdad? Siento que lo que estoy haciendo es por los demás. Quiero lograr que todos los jóvenes que quieran poner su talento a disposición de una causa social tengan la posibilidad de ser visibilizados y conectados", señaló.

¿Cuales son a tu juicio las principales problemáticas que se presentan actualmente en Chile?

- Hay muchas problemáticas, pero me gustaría centrarme en el tema de la Educación, que finalmente es donde pasamos todo el día practicamente, los cinco días de la semana, y hay temas que se están perdiendo. La generación Z es la de las redes sociales, nacimos con el Internet a mano y temas que ahora se consideran primordiales como el cambio climático o la innovación lo estamos aprendiendo más afuera que dentro de las salas de clase.

La malla curricular se quedó en que tenemos que aprender Matemática, Lenguaje y otras materias para ser alguien en la vida. Pero la sociedad, las personas, la mentalidad está cambiando y estamos viendo más allá de eso. Tenemos que mejorar la educación medioambiental y de innovación.

Te han catalogado como la Greta Thunberg chilena ¿Qué piensas de esa comparación?

- Siento que es un honor que me comparen con una persona tan increíble como Greta Thunberg. En el mundo faltaba una Greta, una voz que dijera: "No tomaron en serio a los científicos, pero aquí estoy yo, velando por el futuro de la humanidad". Porque la Tierra va a seguir existiendo, lo que va a desaparecer es la raza humana.

Por otro lado, Gretas hay en todos lados, en todo el mundo y no solo en el mundo de la acción climática. Hay Gretas en el mundo de la inclusión, en no más hambre, en no más pobreza, igualdad de género. Hay Gretas, Marías y Florencias. El talento está en todos lados, el tema es visibilizarlo y conectarlo. Yo estoy feliz y es un honor que me comparen con Greta, pero no lo soy. Yo soy Julieta Martínez, emprendedora social.

¿Cómo compatibilizas las actividades que realizas con los estudios y la vida de una joven de tu edad?

- Tuve que aprender a organizar mis tiempos y ver en qué momento estudio, en qué momento hago deporte, en qué momento veo Tremendas, en qué momento es mi tiempo de ocio. He buscado ayuda en el Planner, por ejemplo, en una agenda, que es como lo básico que hace cualquier persona en caso de que tiene que organizarse, pero la colaboración ha sido clave, me ha ayudado muchísimo.

¿Has pensado en alguna carrera universitaria?

- Gran parte de mi vida pensé que quería dedicarme a algo relacionado con el teatro, hasta que me dijeron: Nadie te pide un título para ser actriz, además llegó Tremendas. Finalmente, el bichito de la innovación me hizo ver la vida de otra manera, tengo 100% seguro que estudiaré algo relacionado con la innovación. Algo que me apoye y me de una enseñanza nueva para poder seguir por el camino de la innovación social.

Todo sobre Cambio climático