The Weeknd y productor chileno Nicolás Jaar fueron demandados por plagio

El mundo de la música está lleno de polémicas, las que constantemente generan un foco de atención en los medios a nivel mundial.

Y The Weeknd ha estado en el ojo del huracán, debido a un supuesto plagio. Pero, para sorpresa de muchos, el cantante canadiense está envuelto en ese tema junto al productor musical chileno, Nicolás Jaar.

Se trata de la canción "Call Out My Name", proveniente de su primer EP "My Dear Melancholy", la cual según el dúo Eppiker, conformado por Suniel Fox y Henry Strange, es una copia de su single "Vibeking".

"La canción contiene material similar en su guitarra, vocales, melodía, harmónica y rítmicos elementos que son distintivos de Vibeking», aparece en la demanda en contra de The Weeknd y Nicolas Jarr.

Por otro lado, el productor de nacionalidad chilena, aclaró en su cuenta de Twitter, que no fue parte del proceso creativo ni de producción del single, y explicó el por qué su nombre fue puesto en los créditos.

just for clarification, that weeknd song uses a sample (or "interpolation" actually) of "killing time" from my record "sirens" from 2016..wasn't involved in the production, just got a call one day and accepted that they use it. https://t.co/6hdqiU1yCF