Con Chris Pratt y Anya Taylor Joy: Nintendo anuncia elenco de película de Mario Bros

Nintendo dio a conocer más detalles sobre la próxima película animada de Mario Bros, la cual será realizada junto con el estudio Illumination, que está detrás de la exitosa saga de Mi Villano Favorito, entre varias otras.

Y a pesar de que aún no se revela algún tráiler, sí fueron confirmados los actores que prestarán su voz para la película en su versión en inglés, entre los que destaca Chris Pratt, quien será el encargado de dar su voz a Mario, y Anya Taylor Joy, que interpretará a la Princesa Peach.

La película estará integrada por actores que destacan entre los más populares de Hollywood actualmente.

También estará Charlie Day, como Luigi; Keegan-Michael Key, que interpretará a Toad; otro de los aliados de Mario.

Por otro lado, Seth Rogen será la voz de Donkey Kong, mientras que el papel de Bowser, el villano y eterno rival de Mario, quedará en manos del popular actor de Escuela de Rock, Jack Black.

Además, Charles Martinet, la clásica voz de Mario y otros personajes también estarán presente, pero en un papel secundario.

Según lo anunciado por Illumination en su cuenta de Twitter, la película de Mario Bros será estrenada en cines el 21 de diciembre de 2022, siempre y cuando las situaciones sanitarias lo permitan.

"Here we go!"



Chris Pratt as Mario

Anya Taylor-Joy as Peach

Charlie Day as Luigi

Jack Black as Bowser

Keegan-Michael Key as Toad

Seth Rogen as Donkey Kong

Fred Armisen as Cranky Kong

Kevin Michael Richardson as Kamek

Sebastian Maniscalco as Spike

Cameos from Charles Martinet pic.twitter.com/Yio2pql1Jy