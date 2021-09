Mateo logra escapar pero Joaquín se queda atrás y sufre la furia de Dante en "Demente"

En la recta final de la teleserie de Mega, Demente, más secretos se van revelando y con ello, complicando el panorama para los protagonistas. Al parecer, Dante mata a Joaquín tras dejar escapar a Mateo.



Joaquín, el padre de Mateo, deja ir a Mateo de aquel lugar donde Dante Covarrubias lo tenía encerrado y, en consecuencia, Dante lo asesina luego de ponerle una bolsa en la cara.

Cabe recordar que la historia se centra en la familia Betancourt, quien perdió a su hijo menor en un confuso asalto y han luchado por encontrarlo durante más de 90 capítulos.

"¿Por qué tenías tanta información?"

Tras la filtración del video íntimo de Bianca junto a Álvaro Infante, es él mismo quien se aparece en la oficina de la mujer para decirle que Saldaña estaría detrás de todo esto.

En consecuencia, la mujer va a enfrentar al periodista, cuestionándolo. "¿Por qué tenías tanta información?", a lo que el hombre responde que ha estado años haciéndose una red de contactos para estar "por delante" de sus enemigos.

Es por ello que la mujer le pide que le jure que no tuvo nada que ver con lo sucedido con Max de Winter. "Júrame que no querías que yo cayera de De Winter", le dice. No obstante, esto no caería nada de bien en el periodista, quien decide echarla por llegar a cuestionarlo.

Javiera le pide a Flavia que Miranda no regrese

Luego de la paliza y posterior denuncia de Flavia, ella se va junto a Javiera en el hotel en el que la detective se está quedando.

Ahí mantienen una conversación, donde Javiera le dice que lo mejor que pudo haber hecho Miranda es haber escapado de ese lugar y no estar cerca del maltratador que es Dante Covarrubias.

"Tú no entenderías", le dice Flavia. "Nunca vas a entender porque no tienes familia", señala la mayor, causando incomodidad en Javiera.

Flavia intenta excusarse, al igual que Javiera, quien le pide que Miranda no regrese a casa, que la saque de ahí para que no esté expuesta a Dante. "Los hombres violentos son manipuladores", le dice la detective.

"Lo único que quiere es someterte", complementa, intentando convencerla de que no vuelva.

Dante le miente a Teresa

"Tu hermana tuvo una crisis de pánico”, le miente descaradamente a su cuñada Teresa cuando esta lo llama para saber de Flavia, luego de verla con los moretones en la cara.

La mentira continúa. Le dice que está nerviosa, luego de que Miranda se fue y que aquello le afectó. “Joaquín estuvo ahí con nosotros. La vio, me ayudó”.

"No he hablado con él", le dice. “No sé dónde está", le dice Teresa, pidiéndole saber dónde se encuentra su esposo.

Mateo escapa pero Joaquín no

Finalmente Joaquín y Dante se ven las caras y se enfrascan en una pelea luego de que el médico intentara escapar. Es la misma Melissa la que le dice que ha intentado numerosas escapar sin mucho éxito.

Logra forcejear lo suficiente para poder escapar con Mateo, dejando atrás a Melissa y a Dante, aunque no por mucho tiempo. Antes de poder escapar del "cuarto" en el patio, son alcanzados por Dante, quien los apunta con una pistola, impidiendo el escape del pequeño y de su padre.

No obstante, el médico se adelanta y deja ir a Mateo, encerrándose con Dante, aun cuando el contrario lo apunta con una pistola mientras llama desesperado a "Nachito".

"Terminemos esto acá", le ruega Joaquín. "Baja el arma, se acabó", le dice, advirtiéndole que pasará el resto de su vida en la cárcel por lo que ha hecho.

Pero poco sirve cuando Joaquín lo ataca y Dante es lo suficientemente hábil para intentar matarlo al colocarle una bolsa en la cara, impidiéndole respirar. Se deduce por las imágenes que Joaquín estaría muerto.

En los próximos capítulos de la teleserie "Demente", los cuales se emiten de lunes a jueves luego de Meganoticias Prime, sabremos cómo se sigue desarrollando esta intrigante historia.