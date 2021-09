Gianluca Vacchi baila con sus empleados canción de J Balvin y lo critican: "Me parece abusivo"

Gianluca Vacchi lo hizo de nuevo. A pesar de las críticas, el multimillonario italiano volvió a compartir un video bailando junto a sus empleados vestidos con el clásico y arcaico uniforme de servidumbre.

El 4 de septiembre se generó una polémica en las redes sociales, cuando Vacchi publicó una primera coreografía junto a sus empleados y fue acusado por muchos de sus seguidores de someter a una situación denigrante a los trabajadores.

Sin embargo, la pareja de Sharon Fonseca y padre de Blu Jerusalema, que se hizo famoso por su atlético aspecto y sus bailes en las redes sociales, no respondió a los comentarios.

Gianluca Vacchi volvió a bailar con sus empleados

En esta ocasión, Gianluca Vacchi subió un video a Instagram donde aparece sobre un carrito de golf en marcha, bailando el challenge “In Da Guetto” del cantante de música urbana J Balvin, que se convirtió en tendencia durante los últimos días.

En el nuevo clip, se puede ver cómo varios jóvenes, tres mujeres y un chico, mueven sus cuerpos al ritmo del reto del reguetonero colombiano, mientras otro maneja el vehículo deportivo. Las chicas van vestidas de negro con delantales blanco, mientras los hombres llevan traje en gris.

“In da ghetto with el auto del club (sic.)”, escribió Vacchi en la leyenda de la publicación, que no resultó de buen gusto para muchos de sus más de 20 millones de seguidores.

Le llueven las críticas

“Les cambió la ropa para que no le dieran palo”, “degradante que tenga que usar al servicio disfrazados de sirvientes”, “¡La esclavitud!, “Por favor que se saquen los delantales mejor... viejo de la Edad Media”, lanzaron duramente algunos internautas en los comentarios.

“Bailan o se quedan sin empleo”, “no sé, pero como que no me gusta ver estos videos de él usando a su personal de servicio, que además usan esos uniformes.. me parece abusivo”, agregaron otros a los que no les gustó la idea de Vacchi.

A pesar de las duras críticas, el propio J Balvin reaccionó a la publicación de Gianluca Vacchi, demostrando la admiración que siente por el empresario. “Te amooo”, escribió en el post.

