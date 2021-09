La década del 2.000 dejó muchas películas y series que marcaron la infancia de toda una generación. Productoras como Disney, se encargaron de llevar a cabo exitosas cintas, llenando las salas de los cines alrededor del mundo.

Pero eso no es todo, gracias a estos filmes, se descubrieron varios nuevos talentos, niños que eran un diamante en bruto para el mundo del cine. Uno de estos rostros que aparecieron en esa época, fue Madison Pettis.

La pequeña protagonista de "Entrenando a papá", se robó la atención de todo aquel que veía el filme, gracias a su gran profesionalismo en la actuación, teniendo solo 9 años.

Pero Maddison venía desde antes pisando en la industria cinematográfica y televisiva, carrera que ha mantenido hasta el día de hoy.

Su Trayectoria

Comenzó el 2002, en la película "Air Bud: Seventh Inning Fetch", luego participó del film "Barney: Can You Sing That?", cuando solo tenía 6 años. El 2006, continuó apareciendo en Barney y ya al año siguiente, protagonizó "Entrenando a Papá", junto a Dwayne Johnson, más conocido como "The Rock".

El año 2008, fue uno de los más movidos para Pettis. Fue parte de variados proyectos como "Free Style", "Seven Pounds", "A Muppets Christmas: Letters To Santa", y "Mostly Ghostly: Who Lets The Ghosts Out?".

Entre el 2010 y 2016, realizó la voz de una de las hijas cachorras en "Una Chiguagua de beverly Hills" para su segunda y tercera parte, además de ser miembro del elenco de "Late Bloomer" y "Do You Believe".

Maddison Pettis en la actualidad

Hoy en día, la tierna niña de Entrenando a Papá, tiene 23 años de edad y se transformó en una increíble actriz de diferentes series y películas.

En 2020 actuó en "American Pie Presents: Girl's Rules" y en 2021, protagonizó "He's All That", una cinta de comedia romántica adolescente, dirigida por Mark Waters.

