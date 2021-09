"Amo la marraqueta": Francini Amaral festeja sus 20 años viviendo en Chile

Ya son dos décadas las que lleva la bailarina Francini Amaral en Chile, quien llegó al país un 18 de septiembre del año 2001.

Con 18 años recién cumplidos, Francini logró hacerse conocida entre todos los chilenos gracias a su participación en el grupo "Axé Bahía", el cual se convirtió en un suceso para la época.

¿Cómo se gestó su llegada a Chile?

Fue gracias a Flaviana, otra de las integrantes de "Axé Bahía" que Francini pudo ser parte del grupo. "Me acuerdo que un 2 de septiembre de 2001 me llamó por teléfono. Me contó que estaban trabajando bien en Chile y que necesitaban a alguien para el grupo. Ella pensó en mí", contó de entrada a LUN.

"En ese tiempo yo estaba trabajando como bailarina de ballet en Curitiba. Toda mi vida estudié ballet clásico hasta ese momento. Tenía 18. A pesar que en mis planes estaba viajar a países donde existieran grandes compañías de ballet, como Francia y Rusia, Chile apareció como alternativa de repente", agregó.

Y el viaje lo hizo un 16 de septiembre, en bus desde Curitiba, demorándose dos días completos en llegar a Chile sin saber hablar nada de castellano.

Francini Amaral junto a los otros integrantes de "Axé Bahía"

"En el bus me acuerdo que familias chilenas me enseñaron palabras básicas: a dar las gracias, los días de la semana y modismos. Fue una aventura porque era un mundo nuevo", recordó.

5 meses después de su arribo al país, se presentó en el Festival de Viña con "Axé Bahía", marcando peaks de sintonías de 60 puntos. Tras eso, se convirtieron en un hit que traspasó fronteras, logrando gran éxito en España y México, país donde se radicó 3 años, hasta el 2006, cuando finalmente volvió a Chile y se quedó hasta ahora.

Francini Amaral en "Axé Bahía"

Y ya con tantos años en el país, se siente una chilena más. Reconoce que tiene amigos brasileños y ya los siente diferentes a ellos.

"Quizás yo me chilenicé mucho en lo bueno y lo malo. La gente ve mucho a los brasileros ligándolos con carnaval, fiesta, alegría total, plata. Y yo soy super más tranquila. También he adquirido ese ejercicio de dejar todo para último momento, que es muy chileno. (...) Amo la marraqueta, creo que las reuniones con personas giran en torno a la comida acá, cosa que en Brasil y México no veía. Todo eso me hace sentir chilena", cierra.

