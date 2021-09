Dentro de la popular serie "Game of Thrones", existían miembros del elenco que llamaban la atención, no tan solo por la trama en la que se desenvolvían, sino también, por su contextura y atributos físicos.

Uno de ellos, era el reconocido actor Hafþór Júlíus Björnsson, quien con sus 2.05 metros de altura y más de 200 kilogramos de peso, interpretó a Gregor "La Montaña" Clegane, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos de muchos.

Gracias a su gran tamaño y fuerza, el actor de GOT, participó de múltiples competencias internacionales, en las que lo catalogaban como "el hombre más fuerte del mundo".

Sin embargo, Hafþór tomó la decisión de cambiar su cuerpo, con la finalidad de transformarse en una superestrella del boxeo. Fue por esto, que se sometió a una nueva vida, con otros hábitos y rutinas que le sirvieron para lograr su propósito.

El cambio físico y mental de "La Montaña"

A pesar de que mantiene su gran fuerza que lo hace único, el joven de 32 años ya no luce como hace un tiempo. A través de sus redes sociales, documentó el proceso de bajar 60 kilos, todo, para ponerse los guantes y subirse a un cuadrilátero.

En unos de sus post en Instagram, el ahora boxeador comentó que cuando comenzó el déficit calórico y los nuevos ejercicios, pesaba 205 kilos, y señaló a sus seguidores que ahora, se sentía bien y saludable, con los 155 kilogramos que lleva actualmente.

"Solía pesar 205 kilos. Descubrí que cuanto más pesado era, más fuerte me sentía. Por ello, me pasaba el día comiendo cada dos horas y entrenando. Era extenuante, pero estaba obsesionado porque creía que me ayudaría a ser el mejor, como así sucedió. Sacrifiqué mi salud, que es una locura", añadió en sus redes sociales.

Por otro lado, afirmó que su constancia y dedicación se debe en gran parte a la cultura en la que creció. "Tiene mucho que ver con la forma de ser de los islandeses. Pertenecemos a un país pequeño, pero queremos ser recordados como gente fuerte que se enfrenta a condiciones difíciles", escribió en un post.

