Camilo lleva un collar con foto de Evaluna y fans le dicen que la relación está pasada de "tóxica"

El derroche de amor de Camilo Echeverry hacia su esposa en las redes sociales no tiene límites. La última declaración del artista fue mostrar un collar donde lleva una foto de la infancia de Evaluna Montaner, y sus fans le pidieron que dejen de ser tan “tóxicos”.

El cantante colombiano, de 27 años, que vive su mejor momento profesional y mantiene una relación sólida con la única hija de Ricardo Montaner desde hace más de cinco años, suele compartir momentos románticos con su pareja en Instagram.

Esta situación despierta la admiración de muchos fanáticos hacia el intérprete de pegadizos temas como “Ropa cara”, “Vida de rico” o "Tutu", pero también levanta muchas críticas y burlas de algunos que no ven bien tantas demostraciones de afecto.

El collar con la cara de Evaluna que lleva Camilo

Recientemente, Camilo publicó en su cuenta de Instagram una serie de tres fotografías desde una azotea, donde se puede ver de fondo la hermosa ciudad de Barcelona, España.

El joven viste con su particular estilo: camisa gris, pantalones blancos y botas negras y en el pecho un collar de plata.

En la última foto que colgó en el post, el artista muestra de cerca el detalle del collar, que lleva una imagen de la cara de Evaluna cuando era una niña, enmarcada en un círculo.

En la leyenda de la publicación, Camilo no hizo referencia a las fotos, solo escribió sobre una anécdota con una fanática.

“Hoy me encontré a una chica de La Tribu fuera del hotel... y me contó que su abuelito con Alzheimer le cantaba todos los días Tutu... y ufff... me confirmó algo: Mis canciones tienen vida cuando cobran vida en sus vidas. ¡Gracias por tanto!” comentó.

Fans creen que es demasiado

Sin embargo, los seguidores de Camilo no dejaron pasar por alto el gran detalle en las imágenes del post del colombiano y dejaron miles de mensajes asombrados por el afecto del músico muestra hacia su esposa, pero otros dijeron estar cansado de toparse con eso en las redes.

“Todo bien, pero llevar la foto de la mujer cuando era chiquita, medio turbio... ya sabemos que la amas, porque siempre están forzando que se vean perfectos, su relación es muy tóxica”, comentó un usuario de Instagram.

“Y la disque santa porque después de casarse se transformó jaja, ¿no le dice nada? o como es tan tóxica le parece bien. Es raro todo”, añadió también. “Esto ya es mucho”, “A veces es mucha traga esa”, “de pana que da miedo”, añadieron otros internautas.

