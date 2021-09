Un divertido chascarro protagonizó la periodista del "Mucho Gusto", Tania Mardones, durante la mañana de este jueves 16 de septiembre.

Todo se dio en un despacho desde el terminal de buses sur, lugar donde la reportera se encontraba apostada entrevistando a personas que viajarán durante estas Fiestas Patrias.

Casi la muerde

Allí se encontró con una mujer que estaba con su perrito. "Usted viene con un pasajero bastante especial", le dijo de entrada Mardones a la dueña de la mascota, quien le respondió que el can se llamaba Dante.

Tania comenzó a acercarse al animal, quien ya estaba gruñiendo. Una de las primeras advertencias que le daba el perro sobre su estado de ánimo.

Sin embargo, la periodista no hizo caso a dicha señal, ya que al acercarse más, Dante le lanzó un mordisco directamente a su cara, el cual ella pudo esquivar afortunadamente.

El momento del ataque del perro

Desde el estudio, Karla Constant no paraba de reír, aunque igual le preguntó a Tania si estaba bien, y bromeó que con ese ladrido "se le pasó la resaca, se le pasó todo".

"Nunca me habían atacado así", señaló Mardones, quien si bien estaba asustada, no se enojó con el perrito. "Parece que no le caí muy bien", agregó.

Revisa el momento:

