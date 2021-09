Mon Laferte estrena cover de Metallica y así suena en español

Este viernes, la cantante nacional Mon Laferte estrenó un cover de la banda estadounidense Metallica, y que forma parte de "Metallica Blacklist", disco tributo al legendario "Black Album" del grupo de San Francisco, California.

La artista chilena participó junto a decenas de reconocidos cantantes internacionales para homenajear a la banda de thrash metal.

En su caso, la canción escogida fue "Nothing Else Matters", uno de los temas más icónicos de la agrupación, y cuya versión fue hecha en español y con claras melodías andinas.

Disco tributo

El disco tributo surgió como una manera de celebrar los 30 años de "Black Album", y para ello contaron con 50 artistas para versionar sus canciones.

Elton John, Miley Cyrus, Dave Gahan de Depeche Mode son algunos de los más destacados, sin embargo también están presentes J Balvin, St. Vincent, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Weezer, Mac DeMarco, Cage the Elephant, entre otros.

El trabajo tendrá un carácter benéfico, pues las regalías serán donadas a All Within My Hands Foundation, fundación perteneciente a la banda.

Además, parte del dinero también irá a 50 organizaciones elegidas por los propios artistas convocados

Escucha el cover de Mon Laferte de Metallica

Todo sobre Mon Laferte

Todo sobre Música