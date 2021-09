Perla Ilich se hizo conocida en todo el país en el año 2011 cuando tuvo su propio docurreality: "Perla, tan real como tú", en el cual ganó una gran popularidad que mantiene hasta el día de hoy a través de redes sociales.

Fue precisamente a través de un live en su cuenta de Instagram en el que "la gitana más famosa de Chile" compartió con sus seguidores un problema de salud por el cual deberá someterse a una operación.

El problema de salud de Perla

"Hago este live para explicar de qué me opero, ya que mucha gente me preguntó. Voy a empezar de cero. Hace un tiempo vengo me vengo sintiendo con achaques", dijo Ilich al comenzar su video en vivo, en el cual explicó ciertas molestias que ha tenido en su garganta.

"La primera doctora que me vio, que es una cara de raja, me dijo que tenía reflujo, idiota, porque es una idiota, puedo decirlo ahora. Hay doctoras que son buenas y otras que no. Pagué un ojo de la cara la consulta y me dijo que no tenía nada", contó molesta.

Posteriormente, Perla explicó que no quedó tranquila con su diagnóstico, por lo que pidió la opinión de otro médico. Este profesional le informó que tenía hipotiroidismo, enfermedad que sería la causa de sus dolores al tragar.

Fue así como después visitó a una endocrinóloga, quien le explicó que pese al hipotiroidismo, este no sería causante de sus molestias. "Me dijo 'tú puedes tener la tiroides gigante, pero no tienes por qué tener molestias al tragar, ni al hablar', porque se me va mucho la voz. Yo pensaba que se me iba, porque soy gritona y hablo mucho", dijo.

Finalmente, los "achaques" de Perla se deben a un nódulo en las cuerdas vocales: "Por eso se me iba la voz y al tragar siento como una bola que me duele".

"Me dijeron que eso se tenía que operar, porque eso crece y ya me estoy esforzando mucho al hablar. Gracias a Dios no es nada grave, pero obviamente que estoy un poco achacada, triste, porque a nadie le gusta operarse", dijo finalmente.

Agradecimientos a sus seguidores

Tras el live, muchos de sus seguidores se preocuparon respecto a la gravedad del problema de salud que afecta a Ilich, por lo que esta hizo una nueva publicación agradeciendo a sus fanáticos y explicando nuevamente que la situación "no es nada grave".

"Agradezco a cada uno de ustedes por la preocupación. Les cuento, ya que me han preguntado, que me voy a operar de un pequeño nódulo en las cuerdas vocales. Gracias a Dios no es nada grave, pero obviamente tampoco es bueno tener eso ahí", dijo.

"Solamente quiero agradecerles por tanto cariño, por la preocupación. Muchos de ustedes no me conocen en persona, pero me han mandado mensajes maravillosos y agradezco estar en sus oraciones", cerró la gitana.

