"Estaba solita y me tocó en un piso 10": Mon Laferte relata cómo vivió el terremoto en México

La noche del martes un fuerte terremoto de magnitud 7.1 remeció a México. Si bien el epicentro se ubicó en el balneario de Acapulco, el sismo se percibió con una alta intensidad en la Ciudad de México, donde el pánico se apoderó de varios de sus residentes.

Una de ellas fue la cantante nacional Mon Laferte, quien vivió el movimiento telúrico en su departamento ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, que une el centro y el sector surponiente de la capital mexicana.

"Estaba solita"

La intérprete de "Tu Falta De Querer", quien hace casi un mes anunció su embarazo, utilizó sus redes sociales para explicar que en el momento del terremoto se encontraba sola y que la experiencia le provocó un gran susto.

"¡Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho. Luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas. No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la cdmx (Ciudad de México). PD: gracias a la señora que me dio un abrazo", escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho 😭 luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas 😭 No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la cdmx. PD: gracias a la señora que me dió un abrazo 😭 — Mon Laferte (@monlaferte) September 8, 2021

Preocupación por su embarazo

El pasado 17 de agosto, Laferte confirmó que será madre por primera vez junto a su pareja, el músico mexicano Joel Orta, quien además se desempeña como su jefe de producción.

Al momento de anunciar su embarazo, Mon explicó que desde hace un año estaba intentando ser madre y que, pese a sus miedos, era una noticia que debía compartir con sus seguidores.

"Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así... pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá", dijo en esa oportunidad.

A raíz de esta declaración algunos de sus fans se preocuparon y le preguntaron a la exparticipante de "Rojo" que por qué dijo sentir miedo de perder a su bebé.

"¿Por qué dijiste que tenías miedo? Sobre Baby Mon", le preguntó uno de sus seguidores. Ante esto la cantante señaló que la "mandaron a hacer reposo", sin dar detalles sobre la razón de esta orden médica.

A pesar de esto, la artista ha seguido compartiendo los avances de su embarazo, mostrando incluso fotografías de su incipiente "guatita". Además, en los últimos días ha mostrado su cambio de look y se le ha visto contenta por el pronto inicio de su nueva gira musical.

Todo sobre Mon Laferte

Todo sobre Famosos chilenos