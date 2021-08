Esta semana la cantante chilena Mon Laferte cautivó a sus seguidores, revelando que se encuentra por primera vez embarazada. La intérprete espera su primogénito o primogénita, junto a su pareja, el mexicano Joel Orta.

Con una foto en donde se le ve con su cabeza recostada sobre una silla, la chilena entregó detalles de su estado de salud al pie de la fotografía.

Comenzó diciendo, "estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año intentarlo, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así".

"No sé en qué me metí, pero que hermosa es la vida", remató en la publicación, logrando miles de likes y cientos de comentarios llenos de felicitaciones por parte de sus seguidores.

¿Quién es Joel Orta?

Los fans más fieles de Mon ya saben que Joel se desempeña como el jefe de producción de Mon, y además, es un talentoso músico mexicano, destacándose por tocar la guitarra y también ser la voz de la agrupación "Celofán".

Durante este último tiempo, Joel ha estado acompañando a Laferte no solo en su carrera musical, sino que también en su faceta como artista visual.

El productor fue una de las personas que ayudó a la chilena a pintar a comienzos de este año el mural que hizo en una fachada de una de las casas de Valparaíso y también en Los Angeles, California.

Si bien se desconoce la fecha en que iniciaron su relación, el registro más antiguo que tiene en su red social corresponde al 2019, lo que a muchos los hace presumir que desde ese entonces se encuentran juntos y hoy ya se encuentran esperando a su primer hijo juntos.

