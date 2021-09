Actriz de "Betty La Fea" relata entre lágrimas cómo sobrevivió al Covid: "Los días más duros de mi vida"

Por la exitosa telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” circularon una gran cantidad de artistas que tuvieron participaciones especiales. Entre ellos estuvo la actriz venezolana Scarlet Ortiz, quien recientemente se debatió entre la vida y la muerte tras sufrir de Covid-19.

La intérprete, que hoy tiene 47 años, dio vida a Alejandra Zingg, quien intentó enamorar al protagonista y director de Ecomoda, don Armando Mendoza. Su personaje quiso comprar una franquicia de la compañía para establecerla en su país natal, recuerda el diario El Comercio.

Ortiz volvió recientemente a la palestra pública, pero no por un éxito profesional, sino por una complicada condición de salud que atravesó y que la hizo debatirse entre la vida o la muerte.

Así vivió esta actriz de "Betty La Fea" el Covid-19

A través de sus redes sociales, la artista dijo que había contraído el virus y que sus riesgos se incrementaron por negligencia médica. Tras ponerse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, se hizo una prueba y salió positiva, así como todos en su familia.

"Fueron los días más duros de mi vida. Fue como una gripe, me hice la prueba y salí positiva. Lamentablemente, cuando decidimos ir al hospital ya me sentía muy mal. Pero el médico me dijo que era normal y que me fuera a mi casa", relató.

Pero al no poder ni caminar buscó una segunda opinión. Allí supo que tenía neumonía en ambos pulmones y fue hospitalizada. "Llegó un momento en donde no podía respirar, gracias a Dios no fui intubada sino que usaba máscara de oxígeno todo el tiempo. Fueron unos días horribles, todavía estoy un poco sensible", dijo con lágrimas en los ojos.

Agradecida con sus fans

La recordada Alejandra Zingg de "Betty la Fea" pidió a sus seguidores cuidarse para evitar contagiarse. "Yo sólo les pido que se cuiden. Esto no fue fácil vivirlo, pero qué maravilloso poder estar viva. Fueron días muy fuertes para mí y para mi familia, pero lo superamos", dijo.

La actriz venezolana también agradeció a sus seguidores por los buenos deseos para su pronta recuperación: "Quiero agradecerles por sus mensajes y toda la buena vibra que me enviaron. Los quiero, miles de gracias y bendiciones por todo lo bonito que me desearon".

Todo sobre Yo soy Betty, la Fea

Todo sobre Famosos