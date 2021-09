En 2003 debutó por las pantallas de Mega la versión local de "Operación Triunfo", reality show donde decenas de jóvenes pusieron a prueba su talento para convertirse en el o la cantante más famosa de Chile.

Quien ganó el programa fue Mónica Rodríguez, conocida como Monik, quien llamó la atención no solamente por su técnica vocal, sino que también por su forma de ser y su estilo.

Monik en "Operación Triunfo"

Su triunfo le dio la oportunidad de presentarse en Cannes, donde se desarrolló una competencia entre todos los ganadores del programa a nivel global. Allí consiguió el tercer puesto entre todos los concursantes.

La cantante tocó la fama dicho año, pero luego se alejó del mundo del espectáculo, aunque siguió ligada a la música lanzando videos y canciones de forma independiente.

El presente de Monik

Recientemente, Monik volvió a la palestra pública tras revelar públicamente que padece de alopecia, condición médica que en 2019 la hizo perder todo su cabello, justo cuando se encontraba amamantando a su tercer hijo.

"Se me empezó a caer el pelo a mechones, me quedaban pelones en la cabeza", reveló a LUN. En un comienzo, sus cercanos le dijeron que era por dar pecho, pero comprendió que era algo de gravedad cuando sus pestañas también comenzaron a caer.

"En un mes se me cayó el pelo, ya no tenía pelo en ningún lado", confesó, comentando además que el médico le comentó los tratamientos para tener pelo, pero ella no quiso seguir ninguno. "Tenía que aceptarme y rearmarme, el tema era por dónde empezar", señaló.

"Empecé a reconocer qué partes me gustaban más de mí y por qué. Así que comencé a arreglarme más, a pintarme los labios rojos, a maquillarme más los ojos y bajé 15 kilos. La gente cuando se separa, lo primero que hace es cortarse el pelo, yo me arreglé los dientes", aseveró.

En su cuenta de Instagram, Monik no teme en mostrar su calva de forma orgullosa, y se ha ganado elogios en redes sociales por no rendirse ante el diagnóstico que a muchas mujeres dificulta en su día a día.

Así luce hoy Monik:

