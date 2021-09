Uno de los bailarines que se convirtió en uno de los más recordados del extinto "Rojo Fama Contrafama", es Claudio Puebla.

El joven de 24 años en ese entonces, se ganó el cariño del público gracias a su talento y perseverancia. Y es que en primera instancia, cuando participó en la segunda generación del espacio, alcanzó un meritorio segundo lugar, por detrás de María Isabel "Icha" Sobarzo.

Este fracaso, tan cerca de la gloria del primer lugar, solo lo motivó aún más para seguir participando en otra temporada del show, "El gran rojo", donde se alzó como el gran triunfador.

Claudio Puebla cuando ganó "Rojo"

Su vida tras "Rojo"

Tras coronarse como el mejor bailarín de dicha temporada, Claudio ganó un departamento en el centro de Santiago. En vez de irse a vivir en él, prefirió venderlo y ocupar ese dinero para invertir en sí mismo, en específico, para aprender más aún de la disciplina que desempeña.

"El departamento que gané en la competencia lo vendí e invertí. Con esa plata me fui a Noruega el 2008 a perfeccionarme en hip hop por seis meses. También me metí a estudiar Cine en la Uniacc por tres años. Me compré equipos y cámaras", reveló hace algún tiempo a LUN.

Con todo lo adquirido, decidió fundar a comienzos de la década de 2010 su productora y escuela, Movimiento Arte Experimental, con la que ha participado en diferentes obras culturales en Chile.

En su cuenta de Linkedin, entre medio de algunas experiencias, destaca como creador de comerciales para grandes marcas del país, y también coreógrafo de espectáculos de MallPlaza.

Se casó en 2019 con su pareja con la que pololeó durante 8 años, Pamela Villalobos, donde algunos de sus amigos de "Rojo" asistieron.

Matrimonio de Claudio Puebla

Así luce actualmente Claudio Puebla

Claudio Puebla

Claudio Puebla

Claudio Puebla

Todo sobre Famosos chilenos

Todo sobre Así luce