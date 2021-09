Esta semana, la bailarina y modelo Valentina Roth preocupó a sus seguidores tras mostrar fotos de su cuerpo en redes sociales, invadido de varias manchas rojas similares a las de una alergia.

Las marcas, que le causan picazón, no la han dejado dormir tranquila y esta semana decidió ir al médico para poder dar con la explicación de lo que le está ocurriendo.

"No desperté mejor"

Tras ir al doctor durante el miércoles 1 de septiembre, la joven contó más detalles de su consulta, revelando que la profesional le tomó dos biopsias para poder dar con su diagnóstico. Asimismo, le subieron las dosis de sus fármacos para minimizar los dolores, pero esto aún no surte efecto.

"Los medicamentos me los subieron ayer, no desperté mejor, creo que fue una de las peores noches, me puse paños fríos mojados en la cara y en la espalda", contó en las primeras historias.

Durante esta mañana subió más registros señalando "qué desesperación. Me pica la vida, me pica todo, la picazón no me ha bajado, la cara está mejor encuentro, pero no puedo rascarme".

Valentina Roth

"Imagínense que ayer, yo siempre duermo con calcetines, buzo y con pijama, tuve que dormir con una polera que me compré en un supermercado, sueltas, sin calcetines y sin calzones", reveló.

Por otra parte, la profesional le dio una pauta alimentaria que le prohibió por el momento el consumo de sal. "Ayer comí pan con palta sin sal, huevo sin sal, asquerosísimo", se quejó.

