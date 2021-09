"Esto va a explotar": El gran susto de Thalía al inundarse su casa por las fuertes lluvias en Nueva York

Las lluvias torrenciales azotaron a la ciudad de Nueva York dejando estragos en muchos hogares. Tal fue el caso de la estrella mexicana Thalía, que también sufrió el impacto de la tormenta Ida.

El fuerte aguacero afectó el suministro eléctrico e inundó varias calles y el metro en varias zonas de Nueva Jersey y la "Gran Manzana", dejando a su paso varias víctimas mortales, informó El Diario NY.

Las autoridades locales se vieron en la obligación de declarar estado de emergencia y emitieron varias alertas a causa de las inundaciones repentinas, debido a la amenaza que significó para sus ciudadanos.

Thalía muestra su casa inundada en Nueva York

Una conmocionada Thalía compartió en Instagram como quedó afectada su casa por las fuertes lluvias que cayeron sobre Nueva York, pasando un verdadero susto al ver varios sitios anegados.

“Se inundó, se está inundando. ¡Oh dios mío, mi casa!”, se escucha gritar con preocupación a la actriz y cantante mexicana, al ver como corría el agua entre sus pies mientras se llenaba todo el lugar.

La esposa de Tommy Mottola realizó un recorrido por varias partes de su hogar donde mostró con asombro y angustia el peligro que corrió. “¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!", gritó al mostrar los cables de electricidad que aún seguían conectados, mientras el agua los comenzaba a cubrir.

Tomando las cosas con calma

A pesar de la situación, Thalía decidió relajarse y tomar las cosas con calma. "Mejor me río para no llorar, cariños", dijo la artista azteca que hace pocos días cumplió 50 años, con el encanto y la alegría que la caracteriza siempre.

"Ya me vine un poco a relajar, esto está intenso, esta va a ser una noche intensa. Dios tiene el control, él sabe para qué; flojita y cooperando, abrazar el problema y no pelearlo", expresó la intérprete de “No Me Acuerdo”.

“No es para tanto”

El video de Thalía, que fue compartido por varias cuentas de farándula en Instagram, levantó duras críticas entre los seguidores de la artista, quienes aseguraron que la inundación era mucho más leve al que habían sufrido cientos de familias en Nueva York.

“Dale gracias a Dios que tienes los medios para poder reparar todos esos daños, en comparación a otra gente que lo ha perdido todo”; “Se muere por un poco de agua, mejor ponte en el lugar de la gente que el agua les ha llegado hasta el techo”, fueron parte de los comentarios.

