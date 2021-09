A 16 años del estreno de "Las Crónicas de Narnia": Así luce la actriz que dio vida a Lucy Pevensie

Sin duda alguna, "Las Crónicas de Narnia" fue una de las películas que marcó la infancia de toda una generación con su trama de fantasía y hermandad. La cinta basada en los libros de C.S. Lewis estuvo protagonizada por Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell y Georgie Henley.

Esta última se destacó por su ternura en el film, encabezando las travesuras que la llevaron junto a sus hermanos a descubrir el reino fantástico de Narnia. Pero Henley no se quedó estancada en el papel que la hizo famosa a nivel mundial, pues la actriz de 26 años se mantiene vigente en la industria, demostrando su profesionalismo en la actuación y en otras áreas.

Su vida después de Narnia

A la edad de diez años, Henley encarnó a la pequeña y curiosa Lucy Pevensie en "Las Crónicas de Narnia: El León, La Bruja y El Ropero" (2005), papel que la hizo ganadora del premio a la "mejor actriz joven principal" de la Sociedad de Críticos de Cine de Phoenix y que siguió interpretando hasta la última cinta de la saga.

Al año siguiente, participó de dos episodios en la serie "Jane Eyre", en donde le tocó actuar como la protagonista cuando era menor. De 2008 a 2010 continuó con el personaje Lucy Pevensie.

Más tarde, en el año 2014, volvió a reaparecer en el cine, pero esta vez encarnando a Beth Anderson en "Perfect Sisters", una joven adolescente que planea un asesinato junto a su hermana.

En 2015 siguió realizando películas de suspenso, esta vez en "The Sisterhood of Night". Posteriormente, en 2017, fue parte del reparto principal de "Access All Areas" y en 2019 participó en "The Spanish Princess", la cinta que relata la historia de Catalina de Aragón.

¿Qué hace por estos días?

Actualmente, Georgie está confirmada para aparecer en el spin-off de "The Game Of Thrones", con un personaje del que poco se sabe.

Más allá de la actuación, Henley se ha transformado en una mujer bastante integral, es una activista feminista, toca el piano, escribe libros y protagoniza diversas obras teatrales.

Revisa cómo luce actualmente

Ver cobertura completa