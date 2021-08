Cowboy Bebop: Protagonista del live-action reveló su mayor temor

ETC TV

La semana pasada Netflix reveló las primeras imágenes de la adaptación live-action de Cowboy Bebop, generando una ola de comentarios hacia la apariencia que tendrán los personajes principales, debido a que existen diferencias con el anime original, lo que ha llevado a que la actriz que dará vida a Faye Valentine, Daniella Pineda, respondiera de una manera muy irónica a las críticas por no coincidir perfectamente con el papel (Revísalo en ETC TV).

Ahora en entrevista con el sitio Vulture, John Cho, quien está a cargo del rol principal de Spike Spiegel, también habló sobre las expectativas que existen sobre él y sobre los comentarios hacia su aspecto.

El mayor miedo de Cho

El medio le preguntó al actor sobre el malestar de los fanáticos de Cowboy Bebop porque la serie no eligió a un actor más joven para el papel (él tiene 49 años), a lo que Cho admitió: “El mayor temor que tenía era que era demasiado mayor. Sabía que la gente iba a tener problemas con mi edad. Y tuve que superarlo".

Pese a la diferencia de edad que existe con el personaje, el actor sostuvo que la serie se beneficia de que él sea un actor mayor. “En primer lugar, no pude haberlo hecho cuando tenía 27 años”, dijo Cho.

“Quiero decir, tal vez hubiera estado mejor preparado atléticamente, pero en términos de mi disciplina, estoy extrañamente mejor preparado a esta edad. No creo que hubiera hecho justicia a la profundidad emocional que intentamos darle a Spike. Siempre hay una compensación. Lo que los hombres jóvenes suelen hacer mejor como actores es la rabia. Y ese podría haber sido un elemento más pronunciado en el personaje. En lo que soy mejor, siendo mayor, es en mostrar debilidad, vulnerabilidad y amor. Esas cosas me son más accesibles. Personalmente, preferiría la versión que puedo hacer ahora. Ese es mi gusto", señaló.

"Yo quería hacerlo"

Cabe mencionar que el actor sufrió una lesión mientras filmaba la serie en Nueva Zelanda y reveló en la entrevista que se rompió el ligamento cruzado anterior, su recuperación le dio tiempo suficiente para pensar en la posible recepción de su papel por parte del público, incluida su diferencia de edad con respecto al personaje original.

“No soy una persona que dice que la edad es solo un número o lo que sea. Iba a ser más difícil, físicamente. Y me iba a ver diferente a un chico de 25 años”, continuó Cho. “En algún momento, la oportunidad es 'Sí o no, ¿quieres hacerlo?' Y yo quería hacerlo. Así que no iba a dejar de hacerlo".

John Cho tambien reconoce que inicialmente no estaba familiarizado con el anime antes de recibir la oferta para el papel, dijo que el director, Aneesh Chaganty, lo alentó a aceptar. Después de leer el guión del primer episodio, Cho buscó el anime que describió como "tremendo" y agregó que se aseguró de que la compositora original Yoko Kanno estuviera a bordo antes de firmar para el papel. "No pensé que el programa debería seguir adelante sin su participación. [Ella es] demasiado integral para el programa. Nuestra iteración menos ella sufriría demasiado", dijo el actor.

¿Cuándo se estrena?

La adaptación live-action de Cowboy Bebop debutará en Netflix el 19 de noviembre, donde Daniella Pineda protagonizará junto a John Cho como Spike Spiegel, Mustafa Shakir como Jet Black y Alex Hassel y Vicious.

