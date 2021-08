Este lunes 30 de agosto se conoció el sensible fallecimiento del pequeño youtuber Tomiii 11, el niño chileno que logró en tiempo récord millones de suscriptores.

"Mucho Gusto" se contactó durante esta mañana con su padre, Vicente Blanch, quien contó detalles de la vida de Tomás en su núcleo familiar.

Primero comenzó contando que cuando junto a su esposa, se enteraron que tenía un tumor cerebral, "fue muy fuerte para nosotros. Desde un principio los médicos nos comentaron que no tenía un buen pronóstico, por lo tanto nosotros pensamos en la calidad de vida de nuestro hijo y que él estuviera contento y feliz".

Cuando Tomi abrió su canal de YouTube, "nosotros siempre lo apoyamos en el sentido que fuera feliz, que cumpliera su sueño. Como familia lo apoyamos en lo que más pudimos, pero también en otras cosas, como en el cariño, lo que hizo que él mismo descubriera que tenía esta capacidad de hacer feliz a las personas", añadió Vicente.

Al darse cuenta de que consiguió millones de suscriptores, confiesa que para ellos como familia no fue sorprendente, puesto que sabían que la vibra que transmitía su hijo lo haría ganarse el cariño de la gente. "Muchos nos escribían, tengo literalmente millones de mensajes que dicen que Tomi los ha ayudado a tener otra visión de la vida porque a veces por un problemita se van a sí mismos, sin embargo, Tomi siempre vio la vida desde la felicidad".

Reconocimientos

Tomi se ganó además del cariño del público, premios como el Copihue de Oro, el botón de oro y plata de Youtube, y además, el Giga Awards 2021. Este último galardón no lo pudo gozar como los otros, debido a su delicado estado de salud.

"La historia de Tomás hay que empezar a contarla, cuando veía que salía en distintos lados se alegraba mucho y el último premio que sacó con Giga Awards, la verdad que él ya estaba más complicado, lo sintió, pero no lo pudo gozar como los primeros. Pero nosotros tenemos el corazón lleno de orgullo por él", aseguró.

Estos premios reconoce eso sí, que no llenarán el vacío que dejó el Tomás en su vida. "Es una pena terrible, no hay premio, no hay placa. Siento que él me hizo orgulloso, estoy orgulloso de él", aseveró.

"Generalmente le pasa eso a los papás cuando son grandes, pero con tan poquito tiempo, él me hizo muy orgulloso. Me quedó con esa sensación que tengo un hijo maravilloso que se fue antes, pero que supo ocupar su tiempo", remató.

