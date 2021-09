Diez grandes series de Netflix que no puedes dejar de ver según el New York Times

Una de las características que ha convertido a Netflix una de las plataformas líder en streaming, es su constante renovación en el catálogo, en donde ingresan una cantidad infinita de series, documentales, películas, cortometrajes, entre otros.

Aunque entre tantos títulos y categorías, el que tenga tanto contenido nuevo puede resultar complejo para el espectador a la hora de decidir qué ver. A raíz de esto, el diario norteamericano New York Times, elaboró un ranking con los 50 mejores programas que ofrece Netflix.

De esta larga lista, te dejamos diez para facilitar tu búsqueda.

Sweet Tooth: El niño ciervo (2021)

Inspirada en los cómics de Vértigo escritos y dibujados por Jeff Lemire, Sweeth Tooth llegó este año a Netflix para encantar con la ficción de un mundo de fantasía post apocalíptica.

Sinopsis: El niño ciervo es una distopía no muy lejana donde los habitantes pierden toda su humanidad cada vez que sospechan que uno de los suyos podría tener esta enfermedad. Es inevitable que no nos recuerde a la situación que vivimos durante el inicio de la pandemia de la covid.

Feel Good (2020)

Protagonizada por Mae Martin y Charlotte Ritchie, Feel Good es una serie británica que se ha posicionado dentro del ranking por su temática basada en adicciones y amor lésbico, convirtiéndose en una de las favoritas de la audiencia.

Sinopsis: Dos jóvenes mujeres inician una relación amorosa con sus pasados a cuestas. Para Mae, una ex adicta a la cocaína, se trata del amor de su vida. El caso de George es diferente porque para el personaje es su primer vínculo lésbico. La serie cuenta en tono de comedia y con capítulos de 25 minutos, el devenir de la historia de amor.

Lupin (2021)

Su creador George Kay utiliza las novelas de Arséne Lupin de Maurice Leblanc a través del actor francés Omar Sy, que interpreta al ladrón estiloso capaz de cambiar de identidad para ejecutar sus robos.

Sinopsis: Assane Diop, el protagonista, es un fiel lector de las novelas de Arsène Lupin y un hombre marcado por un pasado en el que su padre fue injustamente encarcelado por un robo que no había cometido, víctima de una familia de clase alta de París. A partir de ese momento se propone destapar la verdad

Shtisel (2013)

A pesar de que han pasado varios años desde su estreno, Shtisel no deja de impresionar a quien decide verla. Esta serie propone temporadas de dramas de una familia judía que vive en un barrio ultraortodoxo en Jerusalén.

Sinopsis: Una familia judía que vive en Jerusalén debe cumplir las estrictas y rígidas normas que imparte su religión entre familiares que se sienten atraídos por un mundo más abierto que el ultraortodoxo.

Sky Rojo (2021)

De los creadores de La Casa de Papel, llegó este año Sky Rojo, y a pesar del poco tiempo que ha pasado desde su estreno, se ha convertido en una de las series más populares de la plataforma.

Sinopsis: Tres prostitutas esclavizadas escapan de un prostíbulo después de creer que mataron al proxeneta que las contrató. La serie cuenta la odisea de las mujeres por no morir mientras son perseguidas por dos sicarios que deben llevarlas de vuelta al lugar donde trabajaban

Orange Is The New Black (2013)

Sin duda alguna, Orange is the new black es una de las series que nunca pasará de moda. Desde su estreno en julio de 2013, el programa de drama carcelario entre mujeres se ha posicionado en uno de los programas más aclamados por los espectadores.

Sinopsis: Piper Chapman es una mujer de Connecticut con una vida estable a punto de casarse, pero las cosas se empiezan a torcer cuando es detenida a raíz de un delito de drogas que cometió hace una década. Tras el juicio, Chapman es enviada a la prisión de mujeres en Litchfield, Nueva York. Allí convivirá con un grupo muy heterogéneo de internas.

Gambito de Dama (2020)

Para los amantes del ajedrez, Gambito de dama es la serie correcta dejará con muchas ganas de jugar una partida, profesionalizarse o de aprender esta destreza a quien aún no sabe. Protagonizada por Anya Taylor-Joy, esta serie llegó en 2020 para cautivar a la audiencia con su mezcla de dramas.

Sinopsis: La huérfana niña prodigio del ajedrez, Beth Harmon, lucha contra la adicción mientras busca convertirse en la mejor jugadora de ajedrez en el mundo.

Outlander (2014)

Tras siete años desde su estreno, Outlander se mantiene en los rankings de las series más populares. La serie basada en las novelas de Diana Gabaldon, cuenta con cinco temporadas de ficción, romance y aventuras de una enfermera.

Sinopsis: Una enfermera casada durante la Segunda Guerra Mundial, que en 1945 viaja a la Escocia de 1743, donde se cruza con el apuesto guerrero de las Tierras Altas, Jamie Fraser (Sam Heughan), y se ve envuelta en los levantamientos jacobitas.

Bridgerton (2021)

Aunque parezca la típica serie de amores entre la alta sociedad en tiempos de nobleza, Bridgerton es mucho más que eso. Caracterizada por una diversa trama de diversión, drama y amoríos, este programa fue el primero creado por Shonda Rymes (de Grey's Anatomy) para Netflix.

Sinopsis: Daphne, hija mayor de una poderosa familia, quiere encontrar el amor verdadero, el hombre perfecto, pero todo empieza a desmoronarse cuando sale a la luz un diario escrito por la misteriosa Lady Whistledown, que cuenta los secretos mejor guardados de la alta sociedad.

Muñeca Rusa (2019)

Protagonizada por Natasha Lyonne, fue una de las producciones más exitosas para Netflix en 2019. Poco después de su estreno se confirmó una segunda temporada debido al gran público que se volvió fanático de la trama, en donde el personaje de Lyonne vive en un loop de sucesos fantásticos.

Sinopsis: Una mujer llamada Nadia se ve atrapada en un misterioso bucle en el que asiste a una fiesta y muere esa misma noche, para despertar al día siguiente totalmente ilesa. Ella tiene una misión: descubrir qué necesita cambiar en su vida para sobrevivir y salir del eterno bucle.

